新北市政府為響應一年一度的國際身心障礙者日活動主題「平等融合、力量無限」，運用新北市公益彩券盈餘分配基金，結合社會局、勞工局等10個局處及身心障礙團體代表，今（31）日上午在板橋第一運動場共同舉辦「2020年國際身心障礙者暨第四屆新北市身心障礙綜合成果展」。

綜合成果展活動是為了響應身心障礙者權利公約精神，尊重差異、機會均等、全面參與等，讓社會大眾了解身心障礙者也和其他人一樣，擁有各種潛能，只要給他們一個舞台，就可以讓他們展現出多才多藝的學習成果。

活動由光仁中學的太鼓打擊揭開序幕，緊接著還有輪椅體育運動舞蹈協會帶來的輪椅舞，小作所成員精彩的疊杯表演、樂活大學學員的扯鈴及陶笛吹奏、身障街頭藝人峯酷洛樂團的樂器演奏、在校特教生的勁歌熱舞，一連串精彩的表演，讓一整天的活動活力滿滿、感動滿滿。

現場也展示身障朋友的學習成果，如創意手工藝、陶藝、手作皂等，和多元體驗活動如考古、手搖車、高智爾球、地板滾球、視障按摩、玩具銀行和美食及福利宣導等，呈現豐富多元的活動內容。

新北市長侯友宜表示，綜合成果展由社會局主辦，從第一屆5個局處參與，到現在第四屆成長到10個局處，顯示整個市府團隊都努力落實身權公約的精神，如文化局推動文化平權，在各文化場館運用通用設計，安排友善各種身障朋友參與活動，還有衛生局的友善門診，希望將「平等融合」的觀念落實到生活面，以嘉惠身障朋友，也期許社會大眾伸出友善之手，凝聚眾人力量，讓友善身心障礙者的力量發揮到無限。

新北市政府舉辦「2020年國際身心障礙者暨第四屆新北市身心障礙綜合成果展」，市長侯友宜到場向大家加油打氣。（王揚傑攝）

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