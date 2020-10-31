藝人阿緯從《我愛棒棒堂》出道，接著轉換跑道代理港式飲茶「點點心」，生意做的有聲有色的他，5年內就在全台拓展至6家店，日前更吐露創業以來的點滴，更不諱言曾經一度想要就此放棄。

阿緯日前在臉書透露創業五年的心聲，他表示當時因為是太太的支持，才有了創業的念頭，並投入從沒有過經驗的餐飲業，當時經過半年的洽談及協議，才取得台灣點點心的品牌授權，沒想到餐廳開始經營時出了問題，導致一半以上員工一夕離職，當時自己不僅得身兼數職，每天忙到凌晨兩點才離開，身為百億千金的太太，也成為閉店前掃地拖地的員工，讓他看在眼裡是相當不捨。

阿緯表示創業初期的困難，讓夫妻倆一度瀕臨放棄，還好有昔日演藝圈戰友威廉和小煜暗示想買股份，才讓他告訴自己這是不能放棄的事業，如今一路走來已經5年，全台也有6家分店。

而阿緯除了感謝一路以來攜手前進的員工，還有諸多支持的消費者，更允諾會把點點心「好吃、新奇、又好玩」的理念，帶到更多城市跟大家分享。

(中時新聞網)