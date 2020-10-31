前高雄市長韓國瑜卸任市長後，鮮少出現在公開場合，今天適逢榮民節，韓國瑜也貼出6張過往探視老榮民的照片，他提到，榮民們沒有榮譽的光芒，卻是海峽兩岸、悠悠百年裡最偉大、也是最渺小，也是最蒼白的一群人。不少韓粉感動表示，「5分鐘6千讚，太誇張」。

韓國瑜今31日發文表示，榮民者，榮譽國民也。但，榮民的花冠，是前半生青春的付出，後半生落地的生根。第一代的榮民前輩們，半生戎馬、一世烽火，前半世的烽火是來自日寇敵軍的槍林彈雨、後半世的烽火則是捍衛台灣的夙夜匪懈。七十年的物換星移，第一代榮民，他們早已不是失根的蘭花，而是一棵棵落地生根的小草、花果與大樹。

韓國瑜說，他們曾經是在戰場出生入死、保家衛國的革命軍人，也是在寶島開山闢地、搭橋築路的建設中堅，卸下戎裝軍械的他們，是社會發展中辛勤努力的工人、農夫、漁民、醫生、律師、老師、商販，大多數的他們更是在這片土地上從孓然一身，成為了丈夫、父親、祖父，來自四海八方的他們從來不是這片土地的過客、他們是這片土地的歸人。他們拈香祭祖，他們祈禱平安，他們已經跟這座島嶼的日夜，呼吸成一片亞熱帶的氣候。

也因為第一代的榮民們帶著他們的堅軔隱忍、繽紛花果和參天濃蔭，結合這片土地上既有的山川力量、才情風采，共同參與了台灣今天的繁榮安定，而第二代、第三代、世世代代的榮民朋友們也曾經、正在或繼續用他們的人生，攪拌出2300萬男女老幼的美好未來。

在這個屬於榮民的節日裡，沒有燦爛煙火，沒有喧鑼鼓囂，但我們聽到每一顆曾經年輕雀躍的榮民之心，靜靜回想著他們所經歷的歷史最關鍵的時刻，致敬我最最敬愛的榮民朋友們。你們依然年輕、你們不是老兵、你們是台灣的英雄。

不少韓粉看到韓國瑜貼文，紛紛留言「5分鐘6千讚，太誇張」、「沒有榮民就沒有中華民國，謝謝所有的榮民為國家所付出的一切」。

(中時新聞網)