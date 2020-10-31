第18屆台灣同志遊行今天登場！本屆同志遊行主題為「成人之美」，主辦單位「台灣彩虹公民行動協會」強調，性多樣社群（LGBTIQA＋）不只是需要「被看見」，而是應該被真正地理解與尊重，每個人都是最美的存在，因海外民眾難以參與今年遊行，主辦單位估計參與人數約在去年的6至7成，約為13萬至15萬人。

今年遊行除了各路線領頭的遊行花車外，今年的遊行舞台表演活動更以人體為概念呼應主題，表演者將代表不同的身體部位集結呈現「成人之美」。此外，今年也延續去年的好口碑，集合了近百家同志友善店家與NGO團體共同參與彩虹市集活動，為同志遊行增添更豐富多元的色彩。

而彩虹大使安溥、長期支持同志的安心亞和李英宏，以及用個人生命經驗創作的理想混蛋也將登台演出。

今年的遊行路線將分為南、北兩路線，同時於下午2時從臺北市府廣場出發，繞行市區之後返回臺北市政府廣場。其中，北路線（紫色、橙色、紅色）將繞行仁愛路、敦化南路、忠孝東路、逸仙路，回到市民廣場；而南路線（藍色、黃色、綠色）則將從仁愛路左轉光復南路，行經信義路、敦化南路，最後再經仁愛路回到市民廣場；雙路線將包含NGO頭車以及同志友善企業，共23輛色繽紛的花車將一同驕傲起走。

(中時 )