為義助台中捐血中心募血，中華民國食品流通商業同業公會全國聯合會號召會員捐物資募血，捐血中心坦承，中彰投雲4縣市的血庫存量已跌破7天的安全存量，僅剩5.2天，瀕臨血荒，公會理事長賴立彪也豪邁承諾，未來將無限期義助捐血中心，保血庫永不斷炊。

台中捐血中心說，一般若存量低於5天就是血荒，目前A型、O型和AB型都僅剩3至4天的庫存，離安全庫存量7天有一段距離。捐血中心也表示秋冬季節，是醫院用血高峰，極需民眾捥袖捐血。

捐助活動的是中華民國食品流通商業同業公會全國聯合會、以及台灣食品發展協會號召400多會員公司一起募集物資，要讓捐500CC的捐血人可獲得約上千元的等值禮物，首波就在10月31日、11月1日兩日，要募400份熱血。

國民黨主席江啟臣的妻子劉姿伶受邀為活動代言，她肯定食品業者們的用心，能在緊急關頭串聯在一起獻出愛心，也希望大家一起挽袖捐血，既可救人。台中市食品藥物安全處長邱惠慈代表衛生局長曾梓展感謝食品業者義舉，他也說，捐血有益血液循環，且捐血還可以救人，呼籲民眾踴躍捐血。

秋冬季節是醫院用血高峰，台中捐血中心極需民眾捥袖捐血。（馮惠宜攝）

(中時 )