教育部允諾本次大學學測將在大陸設置考場，以利台商學校考生應考，但隔離時程期長，台校學子難返台展開第二階段面試，甚至有大學主管與台商學校校長反映，教育部未開放大學進行網路面試，學子升學深受影響。

上海台商子女學校校長陳俊男表示，學測筆試問題已解決，但現在學生與家長很著急的是，因為疫情無法回台參加各大學舉辦的第二階段考試，各大學卻又沒有開放網路面試，「全世界都在視訊面試，叫學生怎麼辦？」

陳俊男也提到，台商學校學生即便身處大陸，接受的仍是台灣教材、課程，與台灣學子接受的教育完全無異，同學雖都跟著家長住在大陸，升學仍以台灣的大學為主；如今受防疫政策影響，兩地隔離時間長達28天，應考時間根本無法負擔，「如果無法進行大學網路面試，就是被迫放棄念台灣的學校」。

世新大學副校長李功勤表示，為配合台商學校考生考大學，教育部確實曾有設置大陸考場的經驗，銘傳大學與世新大學等校，也曾派員支援考試事宜，但過去沒有疫情，同學們回台參加第二階段面試都沒有問題，這次則是情況不同。

李功勤說，為了讓考生應試權益不受影響，建議教育部可採取變通的方式，假設由台商學校舉辦與大學連線視訊面試，公平性不足，台灣諸多大學與大陸大學都是姊妹校，關係友好，建議可在這個利基點上，委託大陸當地大學合辦，並提供視訊場地，讓考生能順利面試，「在兩岸目前關係停滯中，不妨試為一個改善的突破點」。

至於今年教育部在大陸增設考場，大考中心主任周兆民近日提到，3所大陸台商學校今年要升學的考生約439人，在疫情下，第二次英聽測驗及學測在大陸設考場，約需費用高達1500萬元，是往年300萬元的5倍之多。不過過去教育部也曾在大陸增設考場，為何今年費用大幅超出，各界都十分好奇。

(旺報 )