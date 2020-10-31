受疫情影響，3所台商學校位於大陸，高三考生在完成大學學測筆試後，因兩地隔離期程長，恐無法回台參加各大學舉辦的第二階段面試。對此教育部表示，大學招聯會已啟動相關應變機制，可滾動調整考試相關事宜，大學招聯會則表示，

關於大學主管與台商學校校長擔憂，教育部未下達指令，大學無從舉辦網路面試，台商學校學子應試權益勢必受影響。

對此教育部回應，大學招聯會在109學年度，針對受疫情影響的個人申請考生，已啟動「大學個人申請入學管道因應疫情應變機制」，110學年度亦會視中央流行疫情指揮中心，並因應防疫衍生高中升學權益等情事，持續辦理並滾動調整。

教育部指出，大學招生辦理視訊面試的主要關鍵，在於考生遠端進行面試的環境，確保沒有任何外力介入，不因視訊的便利，而影響考試公平性。以109學年度試辦的離島視訊面試為例，即安排考生至特定地點，由我方大學監試人員確認考生身分，並確認考生所處環境，無任何外力介入，再依排定的大學校系場次，依序遠距面試，方能促成。

至於今年度在大陸設置考場，費用超出往年5倍之多，教育部則說、110學年度設置大陸考場，除原本的試務費用外，因應兩岸防疫隔離措施，以及增為兩批人員赴陸，所需的交通費、工作費、闈務處理費、試務所需物品運費、集中隔離檢疫住宿費、核酸檢測費用、保險費、人員隔離檢疫津貼、各考區試務工作防疫等支出大幅提升。

(旺報 )