31日正在台北市立大學體育館進行的企排16年聯賽開幕戰，今年首次採用的鷹眼挑戰系統隨即派上用場，台中長力跟桃園台產才打不到10分鐘，長力教練莊世賢就針對攔網觸球提出挑戰，沒想到首次啟用就搞出大烏龍，原本判決挑戰失敗竟變成功！

長力跟台產開打沒多久，長力暫以3比2領先，此時台產球員殺球出界，主審相當果斷地判決長力球員柯宗甫碰觸到球，所以台產拿下1分，莊世賢與柯宗甫隨即大表不滿，要求啟用挑戰系統，詭異的是，主審與莊世賢都搞不清楚怎麼提出挑戰。

就算一陣混亂之後，主持人終於宣告本季第1次啟用挑戰系統，更請觀眾注意場邊大螢幕，卻讓大家傻等了快3分多鐘，重播畫面才好不容易「模糊」出現，更在大螢幕上顯示失敗兩個大字，可是明明畫面顯示柯宗甫的手，根本沒有碰觸到球。

面對首次啟用挑戰系統就大搞烏龍的局面，最後竟然還是交給主審直接更改自己的錯誤判決，最終改成長力拿下1分，等同宣判挑戰成功，更讓現場觀眾完全傻眼，也不知道鷹眼挑戰系統的存在意義何在，接下來只能日後大家熟悉使用之後再說了！

(中時 )