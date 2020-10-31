政壇掀賭風！去年中職總冠軍戰由中信兄弟出戰樂天前身（Lamigo桃猿），支持台中主場中信兄弟的立法院副院長蔡其昌與支持桃園主場Lamigo桃猿的桃園市長鄭文燦，賽前隔空對賭200份雞排。最後中信兄弟不敵Lamigo桃猿，蔡其昌的200份「雞排債」明天下午將於台中洲際棒場發放，並加計利息100份。

明日下午賽前，蔡其昌準備200份雞排和加計利息的100份雞排，共300份雞排，在桃園市長鄭文燦、立委等人陪同下，於台中洲際棒球場外發送去年鄭文燦市長贏得的「冠軍雞排」，與今年打進台灣大賽的兄弟象、統一獅球迷們分享，據透露，鄭文燦也將會拋出明年新戰帖。

「我這個人都是願賭服輸！」蔡其昌今日上午出席清水活動受訪表示，去年總冠軍賽，我個人支持台中在地球隊兄弟象，鄭市長當然是支持桃猿Lamigo；去年是桃園贏，賭輸200份雞排本來應該是在今年球季開賽去桃園發雞排，但是疫情影響，第一場開幕下雨，疫情對球迷限制很多，沒有辦法發。

蔡其昌說，這個球季已經快結束了，雖然去年讓鄭文燦囂張一陣子，今年，樂天就沒有進總冠軍了，我就沒有辦法到桃園去發，所以跟鄭市長商量，乾脆明天總冠軍賽第二戰就在台中發，「也要笑他一下，樂天今年沒打進總冠軍，鄭市長只能選擇幫兄弟象加油」。

「雞排事小，面子事大，終於報了一箭之仇！」蔡其昌笑說，去年讓鄭文燦囂張一陣子，今年果然如我所料，樂天連總冠軍賽都沒有，由中信跟統一爭取總冠軍；球迷朋友可以進場的進場，一票難求，連自己要買票難度都很高，沒有辦法進場可以透過轉播，在電視機前面為兄弟加油，為我們的棒球運動加油。

願賭服輸！立法院副院長蔡其昌（右三）明日將在台中洲際棒球場前發送300份雞排。（蔡其昌服務處提供／王文吉台中傳真）

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