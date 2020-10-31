男網球王喬柯維奇爆冷在維也納公開賽輸給義大利選手索內戈。（路透）

Sonego the STUNNER 👏



Lucky loser Lorenzo Sonego stuns Novak Djokovic out of Vienna, 6-2, 6-1. #ErsteBankOpen pic.twitter.com/CbZmTE3cMZ — Tennis TV (@TennisTV) October 30, 2020

力圖保住年終球王的喬柯維奇(Novak Djokovic)本周在維也納公開賽慘遭滑鐵盧，而且是輸給一個無名小卒！世界排名42的義大利選手索內戈(Lorenzo Sonego)生涯敗多勝少，31日他居然在8強戰以6-2、6-1直落二打敗了堂堂17次大滿貫單打冠軍。

此戰之前的喬柯維奇今年只輸過兩場比賽，不知為何就被25歲的索內戈壓著打。索內戈說：「這當然是我此生最棒的勝利，我打得非常好，我喜歡這個比賽和環境，這太美妙，我不知該說什麼。」他讓喬帥全場只拿了3分。

喬柯維奇無言以對，他賽後說：「他把我揍得飛出球場了，如此而已。他每一秒的表現都比我好，我爛透了，他棒呆了，這場勝利是他應得的。」如果喬帥藉口自己受傷，大家也會相信的，但他承認是被光明正大擊敗的。「今天的結果我完全接受，我已準備好邁向下個挑戰。」

索內戈原本打不進會內賽，因為有人受傷他才遞補上來，他從未打贏過前10名的選手，今日意外把球王拉下馬。索內戈的神勇已危及喬柯維奇的霸業，喬帥正打算挑戰山普拉斯(Pete Sampras)生涯6度「年終球王」的紀錄，卻不知從何處跳出這隻攔路虎。

(中時新聞網)