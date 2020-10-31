行政院日前公布振興三倍券成效，目前領取率達96.1％，預估能創造逾1000億元的商機，帶動消費經濟顯著。不過，台北市長柯文哲今受訪表示，這是作秀用的、安撫用的，對實際經濟成長效果不大。對此，行政院發言人丁怡銘回應，餐飲業零售業7月起業績多半呈現上升，實際效益都有顯著的成長，三倍券成功達到刺激消費的目的。

經濟部日前於行政院會報告三倍券成效，截至10月27日已有2289萬人領取，領取率達96.1％，尚有91萬人未領取。零售業災7月終止連續5個月以來的負成長，8、9月還創下歷年同期新高；餐飲業部分也在8月起營業額轉正，9月更創下歷年同期新高，三倍券帶刺激消費的效果，比起當初經濟部預設目標1000義還要好。

不過，對於行政院聲稱的三倍券成效，柯文哲不以為然表示，這是作秀用的、安撫用的，對實際經濟成長效果不大，現在想什麼，做了就做了，反正就是錢花掉而已，「我跟你講要比起來，前瞻計畫浪費更多。」

丁怡銘表示，院會後有公布各項實際數據，看起來三倍券確實有發揮超過1000億元的經濟效益，政策是成功的，尤其是零售業、餐飲業從7月起，業績由黑轉紅，各項數據具體反映實際效益有顯著成長。

另外，受到疫情影響，國際觀光客無法入境，交通部推出安心旅遊補助，鼓勵民眾出遊國旅，安心旅遊補助將截止，觀光旅遊業者希望政府加碼延續補助聲浪不斷，但丁怡銘說，目前尚未實質討論，交通部也尚未提報任何計畫。

丁怡銘強調，在國際疫情尚未趨緩，邊境管制未鬆綁前，國際觀光客進不來，必須仰賴國旅，相關國旅計畫執行成效也很好，如果交通部未來提出其他旅遊補助計畫會再評估，截至目前交通部尚未提出新方案或計畫。

(中時 )