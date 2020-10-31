台南市北門區蚵寮國小31日舉辦百年校慶活動，台南市長黃偉哲特地出席祝賀，並為全國首創的「花跳公共藝術」揭幕，黃偉哲感謝學校百年來培育無數各行各業的優秀人才，造福鄉里。

校慶活動首先由黃偉哲頒發蚵寮之光傑出校友獎狀給鯤瀛詩社總幹事洪高舌，及前財政部次長王榮周，並偕同貴賓一起切生日蛋糕，祝福蚵寮國小持續傳承發揚鹽分地帶無畏困難、堅忍不拔、持續精進的精神，並一同為全國首創以玻璃纖維等材料製作的「花跳公共藝術」揭幕，以及參觀蚵寮國小校友藝文展。

「花跳公共藝術」由蚵寮社區發展協會與蚵寮國小合作完成，設置於學校緊鄰進入蚵寮社區的道路旁，花跳面向大排，代表活水源源不絕，代代生生不息。

蚵寮國小校長王建堯表示，花跳是蚵寮傳統的養殖漁業，卻因經濟環境變遷而消失，為喚起鄉親的記憶與孩子對鄉土歷史的理解，並促進觀光經濟效益，「花跳公共藝術」的設置深具意義。

蚵寮國小百年校慶活動更舉辦獨特的「宗族大隊接力」、「鄉土童玩體驗」等活動，為第一個百年的教育里程畫下圓滿句點，並期許以希望、活力和創意迎接下一個百年。

台南市北門區蚵寮國小31日舉辦百年校慶活動，台南市長黃偉哲特地出席祝賀，並為全國首創的「花跳公共藝術」揭幕。（台南市府提供／劉秀芬台南傳真）

(中時 )