深秋是最適合養生的時間點，中醫師郭大維分享，霜降過後很適合食補，像是黃豆類食物、百合和蜂蜜三種食物，都是很棒的選擇。此外，醫師也叮嚀，這個季節不適合大補，千萬別大吃大喝羊肉爐、薑母鴨。

中醫師郭大維表示，變天就是要吃補，而十二節氣中的霜降後是最適合「食補」的時間點，但要記住「 秋天適合平補」，千萬不要大吃大喝羊肉爐、燒酒雞、薑母鴨以及十全大補湯等的大補食品。

最適合養生的時間點！醫推「3種食材」：忌大補。（郭大維醫師提供）

郭大維分享，這個時節非常適合吃三種食物，分別是「黃豆類」、「百合」與「蜂蜜」。黃豆製成的豆腐、豆乾和豆漿，健脾利水可以改善內分秘的問題，推薦可以煮個嫩煎雞蛋豆腐，加點柴魚醬油就很美味。

郭大維指出，百合潤肺又清新養神，可保健呼吸道，建議熬煮冰糖百合銀耳蓮子湯；最後則是益氣潤燥的蜂蜜，可緩解夜咳，具有潤膚、潤腸通便的效果，泡杯蜂蜜檸檬茶來喝也不錯，但要記得別在空腹時喝，因為檸檬的酸性恐讓腸胃不舒服。

另郭大維也分享一道簡易料理「蔥白粥」，在外面租屋沒有廚房，用電鍋就可以輕鬆煮出來，深秋時節許多人的腸胃不太好，夏天快樂吃冰的債，都累積到現在還清，因此更需要能調養脾胃的料理，這道蔥白粥雖看上去很清淡，但學問可不小呢！

(中時新聞網)