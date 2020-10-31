台北市長柯文哲任內致力改善空污問題，並提出田園城市的概念廣植綠樹，讓北市找回生機、並擺脫無生命水泥塊的污名，柯在10月31日參加園圃生活節時指出，綠植裁除了可以覆蓋水泥，解決夏季高溫，更能自然降低空氣污染，當初上任時，北市的空污數值pm2.5為19微克，但現在已經降到12點多微克，已成功降為六都最低。

柯文哲表示，過去北市植物覆蓋面積非常少，陽光直接照射進市中心，柏油路面熱導效應嚴重，跟周邊山坡的溫度相比，飆升至少4、5度，且因城市裡沒有綠蔭，所以想降溫也降不下去，幸好6年前開始推動田園城市，至今完成125個社區營造，還建置近800處田園基地，總計近20萬平方公尺，約等於23個足球場的園圃空間，才讓市民有喘息的空間。

柯文哲指出，植被不只影響市區溫度，連空污問題也是影響甚巨，他分享全台近年來死亡率最高的原因為癌症，其中罹患肺癌又佔大多數，並且南部的發生率，比北部高很多，經調查不少數據後推測，pm2.5就是誘發癌症的元兇，而北市空汙逐年改善，對比南部的空汙及罹癌率就明顯得比北部高很多。

柯文哲說，事實上田園城市在政府機關已經做得差不多了，後續需要由民眾養成種植的良好習慣，並透過政府準備「種植土地」、「開教學課程」及「諮詢場所」，只有這樣田園城市的理念，才有可能成功推廣、普及。

產發局表示，今年園圃生活節集結十二區的社區園圃經營者，分享成為綠手指的過程，體會共植、共作、共享的精神，邀請都市農耕資材業者，展示農耕應用工具組，讓園圃DIY更便利、快速、輕鬆且一次到位，更安排親子共學的DIY互動體驗，一同彩繪南瓜、製作止癢膏與防蚊液等，都是為了讓市民朋友對園圃有更深入的瞭解與認識，讓園圃生活為居家日常增添樂趣。

(中時 )