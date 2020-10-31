今年10月1日中共國慶日暨中秋節，金門酒廠廈門分公司當天推出以簡體字寫的「家國同慶」廣告文宣，由於金酒是金門縣政府所有，此舉讓部分台商認有爭議，引發討論；金門立委陳玉珍今(31)日表示，單純的商業行銷文宣，不要無限上綱政治化。

陳玉珍說，如果在行銷文宣中，祝賀美國獨立紀念日快樂，難道就等同是認同美國，不愛台灣嗎？這是一個單純的商業行為活動，請不要無限上綱的政治化！

陳玉珍呼籲，有心人士不要搞的像獵巫行動；金酒公司近年來積極與台灣本島各縣市進行契作，對本島農民有所助益。她強調，金門人向來認同中華民國，也是炎黃子孫，愛好兩岸和平，有心人士毋須挑撥。

陳玉珍表示，若刻意挑起意識形態而導致金門高梁滯銷，我們將無法容忍。金酒公司是金門人全力捍衛的資產，也是中華民國引以為傲的品牌，希望大家共同來珍惜愛護。

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(中時新聞網)