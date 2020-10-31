馬來西亞籍鍾姓女大生遭擄殺害，台南歸仁警方短短6小時破案，卻因9月30日同路段女學生險遭擄而未預防，飽受責難，警界內部昨晚甚至傳出「分局長恐下台」，歸仁分局氣氛低迷，基層員警質疑行政院長蘇貞昌7月以「台南治安不好」，將到任不久的前局長周幼偉調職，現在發生震驚國際大案，蘇貞昌怎麼不吭一聲？

鍾女命案震驚國際，引發輿論熱烈討論，部分媒體與名嘴紛紛點名歸仁分局與派出所要負責，整件事情還有責任歸屬尚未釐清，就看到部分媒體與名嘴點名歸仁分局與派出所，目前，歸仁分局長楊慶裕已自請處分，初步了解，大潭派出所長跟承辦員警都將面臨懲處，基層紛紛為長官抱屈。

員警說，台南市治安滿意度一直是六都第一，7月蘇貞昌卻以「台南市治安不好」，將到任不久的前局長周幼偉調職，員警嗆蘇貞昌開口閉口「有功從基層開始獎勵，有責從上面負責」， 現卻傳出高層震怒的耳語，要最基層的派出所與分局負責。基層也嗆，台南從10月到現在發生多少件槍擊案？治安要壞到什麼程度才算壞？

基層員警為楊慶裕叫屈，也質疑當地治安向來不錯，當地幾十年沒重大刑案，轄區大潭派出所才幾個警員，一出事就全都推給基層，對基層並不公平。

(中時 )