6位「美人腿公主」獲獎者。（圖／取自許淑華臉書）

南投縣埔里鎮因盛產筊白筍（又稱「美人腿」），過去有選拔「美人腿公主」活動；今年南投縣政府聯合四個中部縣市舉行「中臺灣農業行銷展售會」，國民黨立委許淑華親自出席為地方活動宣傳。文章一出，迅速獲得超過7000個讚；網友看到照片大讚，許一站出來簡直把那6位「美人腿公主」給比了下去，直呼許才是最漂亮的！

許淑華今日（31）在臉書發文，寫道：「今年南投縣政府聯合四個中部縣市舉行中臺灣農業行銷展售會，活動中包含『品味南投』、『幸福苗栗』、『彰化優鮮』、『尋味臺中』及『雲林良品』五大場館，共計150個攤位，不只展現中部縣市優質農業成果，更讓大家認識農業轉型發展的成果，歡迎大家來採買精緻農特產品與品嚐美食！地點：10/30(五)～11/1(日) 上午9:00開始；時間：中興新村中興會堂。」

臉書文章附圖，則是許淑華站在現場Q版釋迦牟尼前笑容洋溢的模樣、6位「美人腿公主」的合照，以及活動會場的攤位與人潮盛況。文章一出，迅速獲得超過7000個讚、超過130則留言和超過110次分享；而其中許淑華的獨照，更單獨獲得近300個讚。

網友紛紛留言：「許淑華最漂亮！把其他美人腿公主都給比下去了！」「看來看去就淑華最美！」「全台最美立委就在南投」、「現任縣長做得不錯！下屆縣長現在很不錯未來選上能更好！」「未來的南投縣長，讚啦」、「最認真有骨力的氣質美女立委」、「淑華真的美！」「美麗又會做事的第一名立委，也是我們鄉親未來的縣長」。

(中時新聞網)