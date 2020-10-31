馬來西亞籍長學大學鍾姓女學生在台遇害身亡一案，行政院發言人丁怡銘今天表示，行政院長蘇貞昌今早指示內政部長徐國勇與警政署長陳嘉欽，親自南下處理後續事宜，除代表我國政府向被害家屬致歉，也要就治安作為、學生通勤路線安全提出改善，並協助來台的家屬處理後事。

針對馬來西亞女學生在台遇害案，蘇貞昌今透過丁怡銘表示，台灣是一個友善而進步的國家，發生這樣的治安事件，嚴重傷害國家形象，他要代表政府表達歉意，他也請徐國勇與教育部長潘文忠，應廣納各界意見，就校園周邊安全提出改善措施。

(中時 )