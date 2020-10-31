馬籍女學生遇害案 蘇貞昌道歉 要求改善治安作為 13:222020/10/31 中時 林縉明 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 行政院發言人丁怡銘。（行政院提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 馬來西亞籍長學大學鍾姓女學生在台遇害身亡一案，行政院發言人丁怡銘今天表示，行政院長蘇貞昌今早指示內政部長徐國勇與警政署長陳嘉欽，親自南下處理後續事宜，除代表我國政府向被害家屬致歉，也要就治安作為、學生通勤路線安全提出改善，並協助來台的家屬處理後事。 針對馬來西亞女學生在台遇害案，蘇貞昌今透過丁怡銘表示，台灣是一個友善而進步的國家，發生這樣的治安事件，嚴重傷害國家形象，他要代表政府表達歉意，他也請徐國勇與教育部長潘文忠，應廣納各界意見，就校園周邊安全提出改善措施。 (中時 ) #蘇貞昌 #馬來西亞女學生 #長榮大學 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國安局認證中天換照無涉國安 蘇貞昌續跳針稱NCC獨立 09:412020/10/30 政治 擋萊豬 藍營立委再占主席台 提出三點訴求 11:532020/10/30 政治 馬國僑生遭殺害棄屍 國民黨籲政府提有效改善治安作法 14:322020/10/30 政治 藍營繼續杯葛施政報告 政院籲讓立院議事進行 13:032020/10/30 政治 藍提3訴求交換施政報告 政院回應了 22:112020/10/30 政治 朱立倫談鄭文燦「要過蘇院長這關還是有點辛苦」 11:032020/10/30 政治 連道歉都做不到遑論其他讓步 藍擬杯葛蘇揆到年底 11:132020/10/30 政治 長榮女大生父母將來台 父親身分曝：馬來西亞社會地位高 19:432020/10/30 社會 長榮馬籍女大生遭勒殺 黃偉哲向家屬道歉了 11:522020/10/31 政治 促蘇揆為萊豬道歉 藍擬杯葛至年底 04:102020/10/31 政治要聞 政治熱門新聞 韓國瑜榮民節6張「感人照」曝光 韓粉驚呼：誇張 - 政治 台海情勢緊張 前情報官員曝：兩岸開戰會出現2徵兆 - 政治 國民黨完蛋了？七海寓所隊長驚爆蔣經國「生前就發現問題」 - 政治 一看到蔣中正這張「可愛照」 馬英九忍不住大笑！ - 政治 戶外開講／F-5E失事「馬英九害的」？王又正一句話嗆爆王浩宇 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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