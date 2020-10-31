美國總統大選即將於4天後舉行，由於台美關係近期明顯升溫，引起台民眾對美大選關注。不過，據美媒華盛頓郵報報導，由於當前選情膠著，民主黨候選人拜登有機會勝出，而許多民進黨人士認為一旦拜登勝選，將走向歐巴馬時期的對陸政策，擔憂華府對陸轉向軟化；此外，報導也指出今年520蔡英文總統就職時，刪減了民主黨議員的賀詞，使其分量不如共和黨，而台官員已向民主黨致歉。

華盛頓郵報（The Washington Post）報導指出，兩名知情人士表示，在今年蔡英文總統於520就職典禮上，我方剪輯美國各界人士賀詞時，將民主黨議員的賀詞刪減，並強調眾議員游賀（Ted Yoho）等共和黨籍的篇幅，不過一名知情人士表示，台官員已向民主黨致歉。

對此，淡江大學外交與國際關系講師黃裕鈞指出，若這個消息屬實，那麼蔡政府在這次的外交事件處理上非常的不妥，他表示，兩國交往時，我方應該要避免涉入他國的內政事務、政黨競爭，若兩黨有任何一方對我國總統就任有就職賀詞，應該都要給予一定尊重，如果我方真的有刪除民主黨證詞這樣的問題，在外交事務處理上市非常不妥、非常不恰當的行為！

目前美國大選已經進入了最後倒數，全世界都在矚目下一任的美國總統究竟是誰，而台灣民眾對川普的支持比台政府更明顯，根據跨國民調機構「輿觀」（YouGov）15日發布一份針對亞太地區關於美總統大選的民調顯示，相較亞太其他國家，台灣民眾為美國總統川普最大的紛絲，挺川的比例高達42%，不僅在亞太地區排名第一，也是所有調查對象中，唯一川普支持度高於拜登的國家。

(中時新聞網)