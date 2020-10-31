玻璃娃娃陳靜琪與口足畫家許世皇結婚一周年。（照片/游定剛 拍攝）

來自馬來西亞、現年41歲的陳靜琪，因患有先天性成骨不全症，俗稱「玻璃娃娃」，2001年受邀來台演講，因而結識口足畫家許世皇，並在去年10月30日結婚。昨(30日)深夜，靜琪在《琪妙皇室》粉絲團po文，分享兩人結婚周年浪漫燭光晚餐照片，更透露意外看見丈夫藏在廁所裡的「浪漫驚喜」，雖預先拆穿驚喜，還是讓靜琪直呼甜甜的好感動。

陳靜琪（30日）深夜po出與丈夫許世皇結婚1周年的浪漫燭光晚餐。（照片/翻攝 《琪妙皇室》粉絲團）

Po文一開頭先是寫下「今天是我們的結婚一週年紀念日」，早上許老闆跟我說：七夕哪天我給妳驚喜，所以今天妳負責給我驚喜⋯⋯靜琪聽了不以為然，心想驚喜與浪漫是我的專長，所以由她來安排絕對沒問題。不太會保守秘密的世皇，先是偷偷安排他的助理幫買花與蛋糕，在靜琪還沒到家前，電話中世皇先是不小心洩漏了有買蛋糕的事。

陳靜琪與丈夫許世皇結婚周年燭光晚餐。（照片/翻攝 《琪妙皇室》粉絲團）

早上出門跑公所，下午回家忙佈置，靜琪後來洗澡時，發現浴室藏了一束花，看到這一幕心裡便笑起來，雖提早發現，但還是讓靜琪直呼甜甜的感動。文末更是寫下，老公謝謝你，給我沒有意外驚喜的驚喜，老婆愛你喲，希望我們大家都要好好珍惜彼此這份感情，今晚的燭光晚餐，希望你都有吃在心甜啦～

Po文、照片一出，網友紛紛留言「好浪漫幸福長長久久健康快樂平安唷！」、「一個人的世界是寧靜二個人的世界是圓融」、「祝福您們天天開心」、「超棒~ 很幸福」、「祝福你們週年快樂永遠幸福」

(中時新聞網)