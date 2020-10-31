長榮大學馬籍鍾姓女大生，未逃出兇嫌魔掌遇害。（讀者提供／曹婷婷台南傳真）

長榮大學鍾姓女大生遭擄殺，梁姓兇嫌早在9月就曾對該校另一名陳姓女大生，試圖擄走未成功，陳姓女大生當時向派出所報案，但因事發時燈光昏暗，無法指認嫌犯，警方一度以為是「惡作劇」而不了了之。

該句「以為惡作劇」說出後，立即引起輿論抨擊，今（31日）台南市警局局長詹永茂表示，將針對瑕疵疏失部分究責。

歸仁分局長楊慶裕昨現身接受媒體聯訪，說明長榮女大生案最新偵辦案情，表示梁嫌9月30日晚間曾埋伏在台鐵便道，徒手摀住落單女大生口鼻，意圖強擄性侵，由於當時女大生激烈反抗、放生尖叫，嚇得落荒而逃。

楊慶裕受訪時說，受害女大生只向房東轉述遇險經過，並在房東的陪同下前往派出所，並未親自報案、且警方一開始以為是「惡作劇」。

該段受訪過程曝光後，受害女大生親自現身打臉，直呼當晚早已向警方備案，「惡作劇」一說也引起社會大眾反感，爭相撻伐警方辦案不力。

據「ETtoday」報導，對此，南市警局局長詹永茂今表示，歸仁分局第一時間並未提供正確訊息，引起外界疑慮、指責，雖然長榮女大生案迅速偵破有功，但同仁在回應案情上有瑕疵，也應要處分，不排除將調整主管職務。

楊慶裕則解釋，當時會稱女大生未報案，應是情況緊急才會聽錯、口誤。對於「惡作劇」說法，當天女大生向警方表達時，稱自己起初誤以為是一起烤肉的同學「惡作劇」，直到事後回想才驚覺不對勁，這部分他轉達方式有誤，造成外界誤解，將勇於承擔懲處。

(中時新聞網)