全台規模最大的「2020 ITF台北國際旅展」(30)日起一連三天，於台北南港展覽館登場。邁入後疫情時代，國內旅遊需求噴發，根據交通部觀光局今年1~8月的觀光遊憩據點統計，最高人氣的國旅熱點以「北港朝天宮」居冠，人次突破611萬，除了農曆年的進香人潮，亦顯示國人今年碰上新冠肺炎疫情祈求安康的心聲，其次為林口三井Outlet、后里馬場、東豐自行車綠廊及后豐鐵馬道、麗寶樂園，旅遊人次皆超過510萬。台北富邦銀行J POINTS卡與您一同迎接秋冬國旅熱潮，指定期間於長汎旅行社、易遊網線上旅展消費，不限金額享最高6%回饋(含原卡片權益3%，需登錄限量)；此外，台北國際旅展現場於指定旅行社、飯店刷J卡消費滿3,000元再送精美小禮物。

受全球疫情影響，旅行業國外出團禁令無限期延長，因政府防疫有成，國內旅遊成為民眾休閒首選，國旅人次從今年初至8月底已突破1.7億，交通部觀光局預估，今年年底有望達2.1億旅遊人次，創近十年新高。根據交通部觀光局統計資料，今年1~8月以北北基地區最具集客力，平均每月有超過623萬的旅遊人次，第二名為中彰投地區(平均每月約575萬人次)、第三名為桃竹苗地區(平均每月約326萬人次)；其中，旅遊景點則以其他類型盤踞第一(景點包括市立動物園、淡水漁人碼頭、花蓮海洋公園、九族文化村、清境農場、武陵農場等)，第二、三名分別為國家級風景特定區與宗教場所。

北富銀表示，秋冬為一年中另一波旅遊高峰，往年許多卡友會利用旅展先預訂聖誕節、跨年、農曆春節或寒假的旅遊行程，享受早鳥優惠，今年北富銀維持一貫寵愛卡友的精神，全力與旅行社聯手提供專屬優惠，包括線上與線下的旅展回饋，希望讓卡友在後疫情時代依舊能樂在旅遊，享受刷卡樂趣。

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(工商 )