彰化在3年前的7月曾發生一起嬌妻偷吃事件。張妻與目前的老公結婚已長達4年之久，兩人婚姻生活並不美好，黃夫總會無理由的，對張妻進行肢體暴力，長期下來張妻承受不了，只好轉移網路尋找溫暖，卻恰巧被1位經商失敗的小王搜文讀到心動，兩人在網路世界的你來我往，不久之後從網中對談，逐漸相約外出到摩鐵內休息談心，進行更深層的吐心事交流，然而紙終究包不住火，張妻老公無意間從妻子的手機裡看到兩人親密對話，憤怒的向兩人提出告訴，全案判決張妻與小王應60萬元的賠償金。

張妻的丈夫主張，自己的妻子在外出軌，且雙方還曾有過高達13次的活塞運動。張妻的丈夫是在某日，無意間從張妻的手機裡，看到自己妻子與其他男人有曖昧訊息才開始起疑調查，逼問張妻之後得知，兩人早多次相約到摩鐵內，進行身體心靈上的深層交流，丈夫當下氣炸，立刻要求張妻寫下自白書，也將與此名小王共計13次的休息時間、地點詳細列出，丈夫認為妻子兩人已經嚴重損害到自己的配偶權，要求應60萬的精神賠償金。

小王辯解，自己是因經商失敗，心灰意冷時上網尋找溫暖，恰巧搜到張妻的文章，閱讀之後感觸甚多，歷經1年的長期追文後，才決定鼓起勇氣向張妻相約出來交流，而且也是經由交談過後，才得知張妻長期受到自己丈夫的家暴，身心靈早已逐漸崩潰狀態；小王進一步說明，即便兩人有多次進出摩鐵紀錄，也無法足夠證明兩人有超越男女的正常關係，也認為張妻所寫下的自白書，是受到自己丈夫所逼迫所致。

然而法網恢恢，疏而不漏。經由警方偵查結果，證實小王與張妻13回合所在的旅館與確切時間，也因張妻1句話關鍵話語，將整起案起揭露而出，當員警詢問張妻小王的身體特徵時，張妻不加思索的說出口：「他的外皮特別長，還包住整個香菇頭，在雙蛋下還有黑痣」，立即讓這起案件切出破口。

法官認為，即便張妻與丈夫婚姻關係有任何的不愉快情形，小王也不能夠介入他人婚姻生活，甚至還做出共享人妻的行為，因此全案判定小王應60萬元賠償金。

(中時新聞網)