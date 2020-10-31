雲林縣滷肉飯節將於11月15日舉行，分成「民間高手」、「專業店家」兩組，徵選滷肉飯行家，民間高手組今（31日）在環球科大餐飲教室現場開煮，37組母子檔、夫妻檔、婆媳檔、父女檔等競技，現場滷肉香、飯香四溢，還充滿濃濃的獻寶味。

民間高手組原有41組報名，3組臨時缺席，除雲林人，還有宜蘭、新北、新竹、嘉義民眾參賽，但參賽第一關是必須在雲林縣的肉攤買豬肉，並拍照佐證。

環球科大餐飲教室今日提供卡式瓦斯爐，其餘廚具、材料由參賽者自備，比賽時間約1小時，38個參賽者大多都帶幫手，有母子、父女、夫妻、情侶、婆媳，少數幾人單槍匹馬。

胖胖煮的滷肉，把豬肉切細長條，只加入西螺醬油、八角、冰糖等佐料慢慢翻煮，末段才加蔥酥，熬煮到肥肉透明為止。（周麗蘭攝）

比賽一開始各組先煮飯，飯鍋廠牌很多，但冒出飯香的時間頗一致，緊接著開煮滷肉，肉丁的切法也是各家不同，有人切長條，有人把肥瘦分段，也有人用絞肉，但評審表示本次比「滷肉飯」，必須是手工切肉，不是肉臊飯用的絞肉。

汽車銷售副理羅中磊帶著愛妻赴賽，他的煮法是把豬肉切細長條，只加入西螺醬油、八角、冰糖等佐料慢慢翻煮，末段才加蔥酥，熬煮到肥肉透明為止。

他的祕密武器是氣泡水機，他特選二崙白米，用氣泡水煮飯！羅中磊說，氣泡水煮飯，米粒不會過爛，有顆粒口感，飯粒會站著，好吃又好看。

他說，從小在斗六西市場旁長大，喜歡串菜攤也喜歡下廚，假日都是他在煮飯，煮滷肉飯是今生第二次，第一次煮是住家喬遷，大家吃得很驚豔，他也覺得自己很厲害。

一名帶著女兒參賽的父親，煮好邊吃邊自誇，顯得十分滿意，還招呼其他人要不要吃看看。

縣府農業處表示，民間高手爭霸戰的評分項目為滷肉口感、滷汁風味、滷肉色澤與香氣、米飯口感等，入選者11月15日將在綠色隧道接受試吃投票。

小朋友幫媽媽切菜，媽媽正忙著煮滷肉。（周麗蘭攝）

(中時 )