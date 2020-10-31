醉男脫到剩「內褲」闖豆漿店 隨手拿包包遮羞反挨告（民眾提供／王揚傑翻攝）

本月初某日晚間10時許，41歲王姓男子酒後意識不清，全身脫到只剩內褲，走進新北市永和區世界豆漿大王店內閒逛，店員上前關心，王男醉言醉語，不知所謂，店員遂向警方報案，員警到場將王男勸離，王男順手拿起他人背包遮掩上身離開。

隔日，背包主人發現背包遺落在豆漿店內，回頭找背包未果，調閱監視器才知被王男帶走，向警方報案。警方通知王男到案，王男聲稱酒醉誤拿。偵訊後，警方以侵占遺失物罪嫌將王男送辦。

(中時 )