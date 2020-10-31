新北醉男脫到剩內褲闖豆漿店 拿包包遮羞反挨告 13:382020/10/31 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 王姓男子酒醉亂入豆漿店，拿走他人背包遮羞。（翻攝畫面） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 醉男脫到剩「內褲」闖豆漿店 隨手拿包包遮羞反挨告（民眾提供／王揚傑翻攝） 訂閱影音： 中時新聞網 本月初某日晚間10時許，41歲王姓男子酒後意識不清，全身脫到只剩內褲，走進新北市永和區世界豆漿大王店內閒逛，店員上前關心，王男醉言醉語，不知所謂，店員遂向警方報案，員警到場將王男勸離，王男順手拿起他人背包遮掩上身離開。 隔日，背包主人發現背包遺落在豆漿店內，回頭找背包未果，調閱監視器才知被王男帶走，向警方報案。警方通知王男到案，王男聲稱酒醉誤拿。偵訊後，警方以侵占遺失物罪嫌將王男送辦。 (中時 ) #豆漿店 #內褲 #後背包 #喝酒誤事 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 超正護理師被迫床戰 勒斃男醫剁屍煮成「一鍋雞肉塊」 16:022020/10/30 兩岸 變態狼繩套頸勒斃 汙辱遺體 04:102020/10/31 社會新聞 長榮女僑生遭擄遇害棄屍 馬國網友怒罵：台灣殺人不會判死刑 10:052020/10/30 社會 狠男勒斃長榮女大生 法院凌晨裁定收押未禁見 23:202020/10/30 社會 馬籍女大生遭勒斃 嫌犯前1天也曾開車徘徊覓落單女 11:512020/10/30 社會 桃園禮儀社砸店衝突 警3小時逮人 11:232020/10/30 社會 變態狂變殺人魔！擄殺長榮女大生兇嫌 曾6度盜「女內褲」 11:432020/10/30 社會 彷彿吹撫清新微風！17坪小宅質感軟裝提案 09:002020/10/31 居家生活 反應「路黑」無果釀擄殺案 長榮學生暴怒轟校、警縱容 10:472020/10/30 社會 殘忍擄殺長榮女大生 鄰居聞訊驚訝：他外表很「古意」 08:422020/10/31 社會 社會熱門新聞 太陽會小弟盜刷大嫂信用卡 四肢全斷活活打死 - 社會 AV女優吳夢夢媽媽身分曝光 竟是陽明山知名老闆娘 - 社會 哪來的時間？殺害女大生梁育誌關臉書 網搜出去年巴哈22字PO文 - 社會 吳夢夢3P動作片外流 人妻一看大驚：男主角是我老公 - 社會 長榮女大生父母將來台 父親身分曝：馬來西亞社會地位高 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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