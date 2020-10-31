國民黨立法院黨團不滿蔡政府將開放美國萊豬進口，持續於立法院會杯葛行政院長蘇貞昌上台報告並備質詢，國民黨主席江啟臣今批評行政院回應國民黨團3大訴求是空的，黨團會再做後續觀察與評估。對此，行政院發言人丁怡銘表示，其實國民黨團內有不同聲音，提出的3大訴求藍營內部也有各自解讀，行政院已經具體回應。

為要求蔡政府為開放萊豬政策，國民黨團昨5度杯葛蘇貞昌的施政報告，原本要求蘇貞昌道歉在上台報告，藍營昨再提出3大訴求，包括召開食安會報、赴美查廠、不得阻擋地方瘦肉精零檢出的自治條例等三訴求。行政院回應說都有做，江反問「有做嗎？」。

面對江啟臣提出的質疑，丁怡銘說，召不召開食安會議先前已有說明，待疫情穩定後，相關大型會議都會召開，食安會議雖暫未舉行，但相關專業幕僚會議都有照常盡情，沒有忽視食安問題。

赴美查廠部分，丁怡銘說，國民黨可能有所誤解，當時馬政府查廠是針對狂牛症，且國內、國外依法都要做查廠。至於自治條例部分，行政院還在跟各地縣市政府溝通，並請縣市政府說明，待縣市政府回覆後再討論。

(中時 )