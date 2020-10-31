一名40歲女性，無抽菸及家族病史，也無體重減輕、呼吸聲異常等症狀，只因同住者有抽菸習慣，因此每年定期健檢，在一次低劑量電腦斷層檢查中意外發現肺部腫瘤，所幸發現的早，腫瘤僅有8mm，經單孔胸腔鏡微創手術搭配怡樂適療程，減輕病人手術時疼痛，術後恢復狀況良好。

國泰綜合醫院胸腔外科主任顏銘宏指出，傳統肺癌手術為讓醫師能把手伸入胸腔清除腫瘤，須鋸斷1-2根肋骨，傷口長達20-30公分，造成病人術後疼痛不已，近年來已發展單孔胸腔鏡微創手術，傷口大幅縮小至2公分，但為精準定位腫瘤位置以利精準切除，盡可能保留大部份肺葉功能，手術前配合電腦斷層導引定位術，以細針經皮穿刺標記出腫瘤位置，過程病人須忍受疼痛及不適約半小時至一小時。

為讓病人有更好的手術品質，國泰綜合醫院胸腔外科與怡樂適中心合作，於手術過程導入怡樂適療程，減輕病人術前定位、術中、術後疼痛，也降低術後併發症的發生。

此外，過去有不少名人傳出罹患大腸直腸癌，這類病人也適合怡樂適療程。一名44歲女性，5年前起陸續有血便症狀，卻以為是痔瘡而不以為意，同樣在一次員工健檢結腸鏡時發現距肛門口有不典型增生，病理切片發現為直腸癌第二期。

國泰綜合醫院大腸直腸外科醫師陳雨農指出，傳統大腸直腸癌開腹手術的傷口長達10-15公分，造成病人術後疼痛不已，不利術後恢復，延長住院天數，目前導入怡樂適療程，可望大幅降低病人術後疼痛不適，讓病人安心舒適地度過術後恢復階段，及早回復日常生活及回到工作崗位。

國泰綜合醫院ERAS術後加速康復中心主任郭書麟指出，院方自2016年起開始推動整合外科、麻醉科、復健科及營養等多科跨團隊，提供病人全人照護的怡樂適療程，近年已逐見推動成果，更於去年10月成立全國特有的「ERAS術後加速康復中心」，以全院資源全力推動ERAS(怡樂適療程)於手術照護中，目前已經成功導入四科手術，包含大腸直腸外科、胸腔外科、婦癌手術及脊椎手術。

同時與廠商合作開發ERAS APP，導入ERAS智慧互動個管系統，讓ERAS病人可以享有全療程全時關懷，延伸術前、術後居家照護，確保品質不中斷。

(中時 )