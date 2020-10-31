泰山區明志書院歡慶朱熹夫子890周年聖誕、創建257周年暨泰山設置70周年，31日擴大辦理明志書院慶典活動，由新北市長侯友宜擔任主祭官，他將智慧筆過爐後頒發給泰山區9校、20位學生，鼓勵學子傳承「晴耕雨讀」客家精神。

「明志書院慶典」31日上午於明志書院盛大登場，侯友宜擔任主祭官，立委洪孟楷、李鴻鈞、新北市議員宋明宗以及泰山區長林慶豐、黎明技術學院校長林明芳等人都出席，現場由泰山客屬會以客家歌謠、二胡琴韻傳達客家美聲，氣氛熱絡。

現場由泰山客屬會以客家歌謠、二胡琴韻傳達客家美聲，氣氛熱絡。（戴上容攝）

侯友宜指出，泰山區早期因有交通與水利之便，成為清代移民耕墾開荒的首選，感謝客家先祖胡焯猷及先賢郭宗嘏捐出80多甲土地興辦「明志書院」，後輩們也不負眾望發揚書院努力的精神，讓多元文化在新北市一棒接一棒延續下去。

侯友宜表示，慶典中過爐的「智慧筆」及「天泉水」，除緬懷先人造福地方外，也象徵著飲水思源的深意，盼大家一同延續習俗照顧地方，此外泰山區塭仔圳開發在即，他感謝各里長、民意代表投入改善，在大家努力下泰山會成為認真好學的好地方。

泰山區長林慶豐表示，今年明志書院慶典、客家文化季暨泰山設置70周年等系列活動正式開跑，後續還有頂泰山巖廟埕「書院大街」、「發現泰山」寫生比賽及「泰山設置70周年慶」詩畫展等系列活動，歡迎民眾踴躍參加。

新北市長侯友宜擔任主祭官，他將智慧筆過爐後頒發給泰山區9校、20位學生，鼓勵學子傳承「晴耕雨讀」客家精神。（戴上容攝）

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