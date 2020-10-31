去年我國施行「司法院釋字第七四八號解釋施行法」，成為亞洲第一個通過同婚的國家，今天是第18屆同志遊行，外界質疑明明去年同婚專法已施行，為何還要站上街頭，彩虹平權大平台執行長呂欣潔說，跨國同婚、共同收養、人工同殖等議題能未解，而同志議題在社會上是否有空間也仍待觀察。

據主辦單位估計，今年受到疫情影響，海外民眾無法來台參與同志遊行，也因為疫情緣故，不少民眾參與意願較為保守，估計僅有約去年6成、13萬至15萬人參與。

同家會秘書長黎璿萍提及，同志不僅是大人的事情，還有很多是屬於同志家庭的事情，據統計，目前台灣已有300多個同志家庭中撫養300多個同志家庭兒童，期待同志孩子能有與其他孩子一樣快樂成長的權利。

婦女新知秘書長周于萱指出，社會上仍有許多歧視，希望持續守護現行的性別教育成果；台灣同志諮詢熱線副秘書長彭治鏐指出，同志議題不僅同性婚姻，還有如同志勞工、青少年同志、老年同志，希望各地民眾能夠來現場看到同志社群的多樣性。

在疫情期間台灣還可以辦理同志遊行，看到如同志勞工、青少年同志、老年同志等，很多政府官員也支持遊行，希望台灣各地民眾能夠站上街頭，看到同志社群多同樣貌團結在社會上。

(中時 )