國民黨立委葉毓蘭近來一段敷面膜影片引來外界爭議，質疑葉身為立委，為何還要推銷面膜？但沒想到葉毓蘭敷面膜背後有洋蔥，是為了幫助她在警界受傷的好同伴。

臉書「羅旺哲的新聞觀察室」發文指出，葉毓蘭這幾天在IG上，Po出一段影片，自己示範敷面膜，引發網友討論。但其實，這葉毓蘭這段敷面膜，是有故事的。

內容表示，與葉相識將近四十年的前國道刑警副隊長楊文龍，因為幾年前，頭部受傷，昏迷指數只有三，原本家屬已經打算放棄拔管。不過這時包括葉毓蘭等幾位好友，不斷鼓勵家屬，轉院治療後，人救回來了。

內容更表示，念茲在茲的葉毓蘭，看到楊文龍的女兒，為了家計創業，相當辛苦，於是自己掏腰包，買了面膜開箱，幫忙宣傳。原來，敷面膜的背後，不是葉毓蘭在搞笑，而且有暖暖情誼的洋蔥味。這個社會，需要更多的幫助，以及正面能量。

葉毓蘭也在臉書感謝粉專的報導，幫她回答外界近來對她的質疑，葉更強調，「我們警大的同學愛是可以超越時間空間的距離滴....」葉更拍胸保證，「我推薦我負責，連敷了五天面膜，沒有過敏或任何不良反應；希望政府部門也應該學學我的guts，既然敢進萊豬，就組個人體試驗國家隊，別裝孬」。

(中時新聞網)