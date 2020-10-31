隨著冬季將至，美國新冠疫情再次升溫，不僅於22日創下單日8萬人確診的新高，確診也於30日突破9百萬，並已有22萬人病歿，每日平均死亡人數也升至8百人。不過，美國總統兒子小唐納川普仍稱，新冠死亡人數「真的沒什麼」，引起美群眾譁然。

Donald Trump Jr. dismisses Covid deaths as 'almost nothing' https://t.co/04TT8AO0UE



Jr. Is a Pig — Eileen Merry Shea (@always_ike) October 31, 2020

Donald Trump Jr. falsely claimed on Thursday that the number of Americans dying from the coronavirus amounts to “almost nothing.” But roughly 1,000 Americans died from Covid-19 on the day he appeared on Fox News to downplay the U.S. death toll. https://t.co/AdHy9Yx9wK pic.twitter.com/9Cy0r9yZId — POLITICO (@politico) October 30, 2020

據美媒《CNBC》報導，根據約翰霍普金斯大學全球追蹤疫情網站顯示，美國29日單日新冠死亡人數升至971人，而過去一周的數據也顯示美單日死亡人數升至8百人。雖然遠比疫情爆發時春季的每日2600人死亡還要低，但過去數周平均死亡人數並未有下降趨勢後，在近日內突然攀升，而美國自疫情爆發以來的平均每日死亡人數從未低於7百人。

不過，小唐納（Donald Trump Jr.）在接受《福斯新聞》專訪時表示，當他關心新確診數據時，曾查看美國疾病管制與預防中心數據時，發現「為什麼他們不討論死亡數呢」，「那是因為那數字『真的沒什麼』，因為我們已經控制了死亡人數，我們也知道要如何控制，他們（指CDC）已有療法可以處理疫情」。

此外，小唐納也看淡美國新增確診人數攀升，也父親川普一樣表示，確診數上升是因為「檢測更多了」。川普30日也在推特上表示，「更多檢測意味更多確診，因為我們有最好的檢測系統，且死亡人數正在下降」。

不過這種說法已被川普政府衛生官員否認。美衛生及公共服務部（HHS）助理部長賈諾（Brett Giroir）向國家廣播公司（NBC）表示，「檢測能力並非能解釋確診上升的唯一因素」。

(中時新聞網)