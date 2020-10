你最想要當誰的獵物呢?

來來來!眾太太們~在這顏值當道的時代,才華兼備也是很重要滴!在此為您獻上同時擁有才華洋溢的靈魂、出眾的外表、結實體格的男星,請記得在看的同時,口水記得擦一下阿~

今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查,帶大家看看網友心目中30-39歲的「獵愛系肌肉男星」是哪些人呢?

No.29 班傑

身為多國混血兒(愛爾蘭、法國、德國、蘇格蘭、美國…)的班傑,從八歲起學習功夫,精通跆拳道、空手道,以及多種中國武術,十八般武藝樣樣精通,也難怪會有大肌肌了~早期因出演了《終極三國》趙雲而成名,之後組了男子團體「武虎將」擔任隊長。

之後班傑積極參與各項戲劇及舞台劇的演出、主持過《世界第一等》、《流言追追追》,曾獲得兒童少年節目主持人獎。現在的他,除了日常上通告之外,還跟老婆一起經營副業,臉書粉專時常分享與老婆、愛犬從事各項戶外活動,夫妻間感情相當好,真是令人羨慕!

No.26 林柏宏

林柏宏以電影《六弄咖啡館》拿下金馬獎最佳男配角獎,今年也因為《怪胎》準備角逐金馬影帝!他飾演一名強迫症患者,為了呈現嚴重的潔癖,光洗澡戲就有三場,胸肌、腹肌、人魚線都一覽無疑,連導演都微微抱怨,能不能不要這麼壯XD,《怪胎》現正熱映中,大家趕快進電影院大飽眼福!

其實他是從第二屆「超級星光大道」出道的唷!曾為主演的電影《帶我去遠方》獻聲電影插曲,最近還友情跨刀出演青虫樂團的《無你的故事》MV,一心想唱歌的他一聽到是男女合唱,便毛遂自薦:「如果我是男主唱,那演MV也是很自然的事!」是不是覺得他超可愛的呢?

No.25 王家梁

擁有俊俏臉龐和結實體格的王家梁從小就熱愛運動,還是學校的籃球校隊;從19歲開始就加入健身的行列,平時也會自己下廚、做健康餐。出道後還出版過個人健身寫真書,充分展現他精實的身材和男性魅力!

王家梁最近在偶像劇《黑喵知情》跟三立華劇《我的青春沒在怕》都有演出,其中《青春》飾演深情黑道大哥,頗受女粉絲喜愛~對於感情,王家梁是屬於被動型,個性比較沒有安全感,他笑說其實跟戲中角色很接近,彆扭、太害怕失去跟想很多的個性跟他本人都蠻像的。

No.24 張雁名

以模特兒起家的張雁名,在客串《戰神》後開始他的演藝事業,之後也拍了不少的廣告,直到演出偶像劇《籃球火》中飾演杜飛一角開始走紅。曾飾演的角色相當多元,不論是大學生、檢察官、醫生、女主角的青梅竹馬,甚至是患有精神疾病的隨機殺人犯都難不倒他,表現也都相當亮眼。

張雁名平常熱愛健身,也常在Instagram和粉絲互動或是分享健身的影片,拍戲比較忙碌無法上健身房的時候,也會在家舉椅子當作槓鈴健身,結果胸肌不小心練太大,導致西裝外套扣不上、寬鬆毛衣變成緊身,一度讓劇組的服裝師感到很困擾。在感情上,單身許久的張雁名表示一切靠緣分無法強求,但也坦言想要有另一半,笑稱再不生小孩怕以後沒體力陪小孩了,目前都還在尋覓中!

No.21 黃偉晉

有「鋼盔小王子」之稱的黃偉晉參加《超級星光大道》比賽,出現在大眾眼前,擁有帥氣外表與歌唱實力,後來與其他成員組成臺灣男子團體SpeXial正式出道,在團內是主唱擔當,同時也參與多部《終極系列》作品的演出。

歌唱節目出身的他擁有一副好歌喉,除了作為團體成員的演出之外,也時常餵出演的戲劇獻唱插曲。自2018年退伍、合約結束後,並退出SpeXial,目前專注於《娛樂百分百》的主持工作,在節目中的「凹嗚狼人殺」單元以突出的表現而廣受注目。

No.19 張立昂

張立昂在從小就對演戲有興趣,在紐西蘭求學時期念的就是表演藝術,回台灣後、正式出道之前,便開始從事各種與演藝有關的工作,舉凡演唱會工作人員、劇團工作人員,還曾跟著劇團到處巡演,累積了許多相關經驗,也參加過《超級星光大道》,後來如願以償被電影公司相中,以《等一個人咖啡》開始為大家所知曉。而2016年與邵雨薇、蔡黃汝主演的《1989一念間》,創下近年來華劇最高收視(3.03),奠定他在台劇市場中的男主地位~

在歌唱方面,他時常為演出的戲劇進行詞曲創作,也陸陸續續發行了許多張創作專輯,朝歌手、詞曲創作者之路發展,走花路吧,親愛的國王大大!

No.13 劉以豪

素有「台灣最萌男友」之稱的劉以豪因名模大賽得獎後進入演藝圈,在電視劇《我可能不會愛你》中飾演趙美男嶄露頭角,開始演出許多作品,2018年因主演電影《比悲傷更悲傷的故事》大受歡迎,在韓國也大放異采,還跟韓星李昇基一同出演真人秀綜藝節目,節目收視成績亮眼,也更加聲名大噪!

劉以豪也是樂團《輕晨電》的團長兼吉他手,雖然2016年宣布無限期休團,不過劉以豪也沒放棄音樂,2017開始嘗試為演出作品現場獻唱插曲,更在2020年發EP《U》。笑起來充滿奶狗萌魅力的劉以豪,以招牌花椰菜頭和燦爛笑容擄獲粉絲的心,近年隨著作品進軍海外,更是迷倒各國妹子,可謂台灣當紅鹽系男神啊!

No.5 王子(邱勝翊)

從節目《模范棒棒堂》出道的王子想必也是許多人童年時候的回憶吧!所屬的團體「Lollipop棒棒堂」風靡少女,歌唱及戲劇都有不錯的成績,首張專輯在小巨蛋舉行首場演唱會,成為第一支以新人第一張專輯在小巨蛋開唱的偶像團體,第二張專輯更是開始在亞洲到處巡迴了呢!雖然王子後來約滿就離開了,跟小傑、毛弟組成了團體JPM,也有相當不錯的成績~單飛後,他表現依舊亮眼,在戲劇、歌唱持續突破,現在已是一線男神。

當年長相清秀、身材清瘦的王子,如今也練就一身結實的身材,在《稍息立正我愛你》中就有一幕是王子從浴室走出來的畫面,害得女主角(曾之喬飾)害羞的不知道眼睛該看哪裡~女孩們快點看起來呀!

No.2 E.SO 瘦子 (陳昱榕)

瘦子與小春、大淵是求學時期的朋友,因為同樣喜歡嘻哈音樂而成立了頑童MJ116,一同創作了許多膾炙人口的歌曲,如《幹大事》、《辣台妹》、《少年董》等,2017年開始各地巡迴演出,受到廣大粉絲的喜愛。2019年1月27日宣布短暫單飛,團員們要各自籌備個人單曲。單飛後的瘦子沉澱了一年,在2020年發布首張作品《OUTTA BODY》,不同於以往大家對饒舌的印象,不一定是憤世嫉俗或是批判,而是更深入探討與反思議題,他想讓我們知道,饒舌也可以很不一樣。

在今年第31屆金曲獎的表演上,瘦子的演出驚艷全場,而在典禮後首次在IG分享了和女友手牽手的背影放閃,更寫下「MY LOVE MY QUEEN MY BEST FRIENND」用行動護愛,MAN爆了的同時,也有許多「瘦太太」頓時心碎滿地啊(哭)。

No.1 彭于晏

不負眾望地,大家的終極男神彭于晏拿下第一。(蘇蔓攝)

不負眾望地,大家的終極男神彭于晏拿下第一~(彭太太們給我尖叫聲!!!)演出偶像劇《愛情白皮書》而出道,又以《蜂蜜幸運草》、《六號出口》、《聽說》等影劇作品出名而廣為人知,一直以來的陽光大男孩的形象深得人心。

2011年,彭于晏接演了《翻滾吧!阿信》後,眾人對他徹底改觀,不僅刻苦接受正規的體操訓練,練到體脂只剩6%,即使是雙手練到皮開肉綻也不輕言放棄,成功詮釋電影中從谷底奮力翻身的阿信角色。往後不論是《激戰》、《破風》也都看的到他為角色付出的努力!近期比較新的作品是《斜不壓正》,戲裡他為了劇情全裸演出,看到他身上的肌肉線條,就知道平時付出多少努力,像他這樣如此敬業的演員,真不愧是大家心目中的男神啊~

