你最想要當誰的獵物呢？

來來來！眾太太們～在這顏值當道的時代，才華兼備也是很重要滴！在此為您獻上同時擁有才華洋溢的靈魂、出眾的外表、結實體格的男星，請記得在看的同時，口水記得擦一下阿～

今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，帶大家看看網友心目中30-39歲的「獵愛系肌肉男星」是哪些人呢？

No.29 班傑

身為多國混血兒（愛爾蘭、法國、德國、蘇格蘭、美國…）的班傑，從八歲起學習功夫，精通跆拳道、空手道，以及多種中國武術，十八般武藝樣樣精通，也難怪會有大肌肌了～早期因出演了《終極三國》趙雲而成名，之後組了男子團體「武虎將」擔任隊長。

之後班傑積極參與各項戲劇及舞台劇的演出、主持過《世界第一等》、《流言追追追》，曾獲得兒童少年節目主持人獎。現在的他，除了日常上通告之外，還跟老婆一起經營副業，臉書粉專時常分享與老婆、愛犬從事各項戶外活動，夫妻間感情相當好，真是令人羨慕！

No.26 林柏宏

林柏宏以電影《六弄咖啡館》拿下金馬獎最佳男配角獎，今年也因為《怪胎》準備角逐金馬影帝！他飾演一名強迫症患者，為了呈現嚴重的潔癖，光洗澡戲就有三場，胸肌、腹肌、人魚線都一覽無疑，連導演都微微抱怨，能不能不要這麼壯XD，《怪胎》現正熱映中，大家趕快進電影院大飽眼福！

其實他是從第二屆「超級星光大道」出道的唷！曾為主演的電影《帶我去遠方》獻聲電影插曲，最近還友情跨刀出演青虫樂團的《無你的故事》MV，一心想唱歌的他一聽到是男女合唱，便毛遂自薦：「如果我是男主唱，那演MV也是很自然的事！」是不是覺得他超可愛的呢？

No.25 王家梁

擁有俊俏臉龐和結實體格的王家梁從小就熱愛運動，還是學校的籃球校隊；從19歲開始就加入健身的行列，平時也會自己下廚、做健康餐。出道後還出版過個人健身寫真書，充分展現他精實的身材和男性魅力！

王家梁最近在偶像劇《黑喵知情》跟三立華劇《我的青春沒在怕》都有演出，其中《青春》飾演深情黑道大哥，頗受女粉絲喜愛～對於感情，王家梁是屬於被動型，個性比較沒有安全感，他笑說其實跟戲中角色很接近，彆扭、太害怕失去跟想很多的個性跟他本人都蠻像的。

No.24 張雁名

以模特兒起家的張雁名，在客串《戰神》後開始他的演藝事業，之後也拍了不少的廣告，直到演出偶像劇《籃球火》中飾演杜飛一角開始走紅。曾飾演的角色相當多元，不論是大學生、檢察官、醫生、女主角的青梅竹馬，甚至是患有精神疾病的隨機殺人犯都難不倒他，表現也都相當亮眼。

張雁名平常熱愛健身，也常在Instagram和粉絲互動或是分享健身的影片，拍戲比較忙碌無法上健身房的時候，也會在家舉椅子當作槓鈴健身，結果胸肌不小心練太大，導致西裝外套扣不上、寬鬆毛衣變成緊身，一度讓劇組的服裝師感到很困擾。在感情上，單身許久的張雁名表示一切靠緣分無法強求，但也坦言想要有另一半，笑稱再不生小孩怕以後沒體力陪小孩了，目前都還在尋覓中！

No.21 黃偉晉

有「鋼盔小王子」之稱的黃偉晉參加《超級星光大道》比賽，出現在大眾眼前，擁有帥氣外表與歌唱實力，後來與其他成員組成臺灣男子團體SpeXial正式出道，在團內是主唱擔當，同時也參與多部《終極系列》作品的演出。

歌唱節目出身的他擁有一副好歌喉，除了作為團體成員的演出之外，也時常餵出演的戲劇獻唱插曲。自2018年退伍、合約結束後，並退出SpeXial，目前專注於《娛樂百分百》的主持工作，在節目中的「凹嗚狼人殺」單元以突出的表現而廣受注目。

No.19 張立昂

張立昂在從小就對演戲有興趣，在紐西蘭求學時期念的就是表演藝術，回台灣後、正式出道之前，便開始從事各種與演藝有關的工作，舉凡演唱會工作人員、劇團工作人員，還曾跟著劇團到處巡演，累積了許多相關經驗，也參加過《超級星光大道》，後來如願以償被電影公司相中，以《等一個人咖啡》開始為大家所知曉。而2016年與邵雨薇、蔡黃汝主演的《1989一念間》，創下近年來華劇最高收視（3.03），奠定他在台劇市場中的男主地位~

在歌唱方面，他時常為演出的戲劇進行詞曲創作，也陸陸續續發行了許多張創作專輯，朝歌手、詞曲創作者之路發展，走花路吧，親愛的國王大大！

No.13 劉以豪

素有「台灣最萌男友」之稱的劉以豪因名模大賽得獎後進入演藝圈，在電視劇《我可能不會愛你》中飾演趙美男嶄露頭角，開始演出許多作品，2018年因主演電影《比悲傷更悲傷的故事》大受歡迎，在韓國也大放異采，還跟韓星李昇基一同出演真人秀綜藝節目，節目收視成績亮眼，也更加聲名大噪！

劉以豪也是樂團《輕晨電》的團長兼吉他手，雖然2016年宣布無限期休團，不過劉以豪也沒放棄音樂，2017開始嘗試為演出作品現場獻唱插曲，更在2020年發EP《U》。笑起來充滿奶狗萌魅力的劉以豪，以招牌花椰菜頭和燦爛笑容擄獲粉絲的心，近年隨著作品進軍海外，更是迷倒各國妹子，可謂台灣當紅鹽系男神啊！

No.5 王子（邱勝翊）

從節目《模范棒棒堂》出道的王子想必也是許多人童年時候的回憶吧！所屬的團體「Lollipop棒棒堂」風靡少女，歌唱及戲劇都有不錯的成績，首張專輯在小巨蛋舉行首場演唱會，成為第一支以新人第一張專輯在小巨蛋開唱的偶像團體，第二張專輯更是開始在亞洲到處巡迴了呢！雖然王子後來約滿就離開了，跟小傑、毛弟組成了團體JPM，也有相當不錯的成績～單飛後，他表現依舊亮眼，在戲劇、歌唱持續突破，現在已是一線男神。

當年長相清秀、身材清瘦的王子，如今也練就一身結實的身材，在《稍息立正我愛你》中就有一幕是王子從浴室走出來的畫面，害得女主角（曾之喬飾）害羞的不知道眼睛該看哪裡～女孩們快點看起來呀！

No.2 E.SO 瘦子 (陳昱榕)

瘦子與小春、大淵是求學時期的朋友，因為同樣喜歡嘻哈音樂而成立了頑童MJ116，一同創作了許多膾炙人口的歌曲，如《幹大事》、《辣台妹》、《少年董》等，2017年開始各地巡迴演出，受到廣大粉絲的喜愛。2019年1月27日宣布短暫單飛，團員們要各自籌備個人單曲。單飛後的瘦子沉澱了一年，在2020年發布首張作品《OUTTA BODY》，不同於以往大家對饒舌的印象，不一定是憤世嫉俗或是批判，而是更深入探討與反思議題，他想讓我們知道，饒舌也可以很不一樣。

在今年第31屆金曲獎的表演上，瘦子的演出驚艷全場，而在典禮後首次在IG分享了和女友手牽手的背影放閃，更寫下「MY LOVE MY QUEEN MY BEST FRIENND」用行動護愛，MAN爆了的同時，也有許多「瘦太太」頓時心碎滿地啊（哭）。

No.1 彭于晏

不負眾望地，大家的終極男神彭于晏拿下第一。(蘇蔓攝)

不負眾望地，大家的終極男神彭于晏拿下第一～（彭太太們給我尖叫聲！！！）演出偶像劇《愛情白皮書》而出道，又以《蜂蜜幸運草》、《六號出口》、《聽說》等影劇作品出名而廣為人知，一直以來的陽光大男孩的形象深得人心。

2011年，彭于晏接演了《翻滾吧！阿信》後，眾人對他徹底改觀，不僅刻苦接受正規的體操訓練，練到體脂只剩6％，即使是雙手練到皮開肉綻也不輕言放棄，成功詮釋電影中從谷底奮力翻身的阿信角色。往後不論是《激戰》、《破風》也都看的到他為角色付出的努力！近期比較新的作品是《斜不壓正》，戲裡他為了劇情全裸演出，看到他身上的肌肉線條，就知道平時付出多少努力，像他這樣如此敬業的演員，真不愧是大家心目中的男神啊～

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年10月29日至2020年10月27日，共三年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『30-39歲肌肉男星』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

(中時新聞網)