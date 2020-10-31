有媒體報導指出，本(109)年蔡英文總統就職典禮所播放的各國人士賀詞影片，「修剪民主黨人士的篇幅，強調共和黨人士的祝福片段，事後為此向民主黨致歉」。對此外交部否認，表示我國政府所剪輯美國政要祝賀影片的部分包括多位民主黨人士，事後美國國會議員對此並無關切或意見，該項報導並不正確，道歉一說更非事實。

外交部指出，蔡總統本年就職典禮前，許多國家的行政部門高層及國會等政要友人紛紛向我方表達祝賀。我國政府所剪輯美國政要祝賀影片的部分包含聯邦參議院代議長葛萊斯里（Chuck Grassley，R-IA）、聯邦參議院台灣連線共同主席孟南德茲（Robert Menendez，D-NJ）、聯邦參議院外交委員會主席瑞胥（Jim Risch，R-ID）及聯邦眾議院外交委員會主席恩格爾（Eliot Engel，D-NY）等多位民主黨及共和黨重量級議員。

外交部指出，但因整體影片長度限制，各國友人的影片篇幅均經過適當剪輯，除行政部門高層的賀詞外，並未完全播放每位拍攝者的完整祝賀影片，事後也曾向各界致賀友人充分說明，美國國會議員對此並無關切或意見。

不過，外交部坦言，駐美國代表處推特確實曾因誤觸轉貼美國第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）助選的推文，但該處發現後已即時予以刪除。

外交部表示，我國政府感謝所有透過賀函、祝賀影片、推文等方式，在蔡總統今年連任就職時表達祝賀的各國友人，事後也都透過適當方式表達我們的感謝之意。我方對美國的交往，一向採兩黨平衡交往，未來也將繼續秉持這個原則，深化台美友好夥伴關係。

(中時 )