教育部體育署31日於金門縣金城鎮天后宮辦理「騎亮台灣─最讚亮點自行車路線」系列活動第4站「追憶史跡 慢騎金城 騎亮台灣帶你領略浯洲島之美」，金門縣金城環鎮自行車道為系列活動唯一一條離島路線，由體育署黃幸玉專門委員、金城鎮公所李誠智鎮長以及單車網紅繞繞(吳旋華)，共同帶領民眾慢騎金門，一覽戰地史跡。

體育署表示，金門縣政府於106年向體育署申請「金門縣金城鎮『濱海觀光暨文史訪遊自行車廊道』營造計畫」，總計畫經費2872萬318元，體育署補助798萬元，全長約16.33公里，串連金城鎮暨有自行車道「歷史古蹟線」，沿途經過水頭、金門城、珠山、歐厝等傳統聚落、文台寶塔、翟山坑道及牧馬侯祠等國家級古蹟，是熱衷文史、傳統建築者最喜愛的單車路線。

「濱海暨文史訪遊線」凸顯傳統聚落、文史訪遊及濱海休閒觀光特質與優勢，藉由自行車活動廊道與歷史文化資源結合創新運動觀光模式，此次前瞻計畫補助路段完工啟用後，除了建構完整的自行車交通路網，亦成為臺灣自行車運動遊憩新亮點。

追憶史跡、慢騎金城，騎亮台灣帶你領略浯洲島之美。(體育署提供)

金城鎮公所表示，金門全島共有5條自行車主題路線，各鄉鎮車站及相關景點皆設置免費腳踏車借用站及K-BIKE(公共自行車租借系統)，自行車道路線規劃完善，單車租借系統普及且便民，加上金門縣為國內重要的觀光景點，推薦民眾騎鐵馬深度探訪金門，感受戰地及閩南傳統文化。

騎亮台灣領騎活動將陸續展開，各場次開放民眾免費報名參加，報名成功並且完騎後，還可獲得騎亮台灣專屬限定頭巾與實用環保杯等紀念品，邀請民眾踴躍報名，領騎活動相關資訊請密切關注「騎亮台灣」官網：https://topcycling.uni-net.com.tw/。

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