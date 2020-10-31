家住花蓮光復鄉80歲劉姓老翁，因腦部舊疾復發，一度陷入昏迷，家人趕緊開車載他一路北上就醫，行經臺九線木瓜溪橋路段，老翁劇痛，病況疑急轉直下，家人心急如焚，向路旁執行勤務中員警求援，南華派出所所長胡明山駕駛巡邏車鳴笛開道，7分鐘抵達急診室，看見醫護人員接手，警方才安心離開。

吉安警分局今天表示，南華派出所長胡明山、警員林品志28日晚間在木瓜溪橋北端執行防制車禍守望勤務時，約在8時33分左右，突然有1位男子上氣不接下氣跑向警方的巡邏車，焦急的向員警說：「我車上有病人很緊急，拜託拜託可不可以幫忙帶我們去醫院」。

經警方了解，車上年約80歲的老岳父，他們一家人平時都住在光復鄉，由於老翁患有腦部及眼部神經的病症，也曾動過手術，可能因為年事已高，當晚老翁突然舊疾發作，表情痛苦一度失去意識，家人考量時間急迫，決定自行開車載著他北上，前往距離約40公里的慈濟醫院急診。

當他們冒著大雨開到壽豐鄉木瓜溪橋路段，老翁病情突加重，家人看到吉安警分局的巡邏車停在路旁，立刻轉向警方求助，為了爭取寶貴的黃金時間，南華派出所長胡明山立即駕駛巡邏車，沿途開啟警報器，穿越紅燈路口及車陣，約9公里的路程，警方開道在7分鐘後順利抵達醫院，醫護人員接手後，警方才安心離開醫院。家屬事後也頻頻向警方道謝。

(中時 )