國際獅子會300A2區第11專區第21分區，金門縣金門獅子會、木蘭獅子會、金龍獅子會與中華民國愛盲協會及300A2區護目助盲委員會今（31）日在金城鎮公所7樓舉辦「護目助盲金門聯合社會服務」義診活動，吸引民眾踴躍分享健康生活。

國際獅子會300A2區金門、木蘭、金龍獅子會三會成立歷經27年，每年在金門地區舉辦多項公益社會服務，今年由第21分區主席王志願召集金門獅子會陳坤祥會長、木蘭獅子會楊雅惠會長、金龍獅子會蔡登江會長敲定這項大型聯合社會服務，邀集台灣與金門多個團體、單位與企業共襄盛舉。

現場除有眼科檢查外，也有復健科、內科義診服務，縣警局、消防局也派員設置宣導攤位，讓老人家在熱鬧氣氛中，感到特別溫馨。

老人家做好視力保護，眼睛天天亮起來，看到人生美好事物。（李金生攝）

今年義診由國內眼科白內障權威何一滔獅友率領20餘名醫療團隊成員及金門鑫美光眼科診所江尚宜院長、紫陽復健科診所陳至淳醫師、天成醫陽腎臟內科林書誼醫師共同參與視力檢測、保健和與診療諮詢服務。

王志願主席指出，目前3C產品普及化，不分老少幾乎「人手一機」，視力問題跨越各個年齡層，此次義診在協助金門鄉親做好視力保健，並期待做到早期發現早期治療，讓眼睛天天亮起來，看到人生美好事物。

醫師團隊與獅友們跨海關懷金門長者健康，提供義診服務和診療諮詢。（李金生攝）

(中時 )