第18屆台灣同志遊行今天登場！本屆同志遊行主題為「成人之美」，參與的團體除了一般民眾外，也包括國民黨青年團、民進黨等各主要政黨，此外，包括美國在台協會、歐盟等各國辦事處等20辦事處也在參與行列。

其中，荷蘭在台辦事處響應今年的同志遊行，荷蘭在台辦事處代表譚敬南表示，荷蘭在1994年就通過法律保障同志族群在職場及其他領域中免受歧視，更在2001年成為全世界第一個同性婚姻合法化的國家，但直至今日，荷蘭政府仍致力於荷蘭和全世界消除歧視。

(中時 )