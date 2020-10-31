20駐台辦事處參與同志遊行 荷蘭辦事處「橘色永遠是愛的一部分」 14:132020/10/31 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 第 18 屆台灣同志遊行今天登場。（林良齊攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 第18屆台灣同志遊行今天登場！本屆同志遊行主題為「成人之美」，參與的團體除了一般民眾外，也包括國民黨青年團、民進黨等各主要政黨，此外，包括美國在台協會、歐盟等各國辦事處等20辦事處也在參與行列。 其中，荷蘭在台辦事處響應今年的同志遊行，荷蘭在台辦事處代表譚敬南表示，荷蘭在1994年就通過法律保障同志族群在職場及其他領域中免受歧視，更在2001年成為全世界第一個同性婚姻合法化的國家，但直至今日，荷蘭政府仍致力於荷蘭和全世界消除歧視。 (中時 ) #消弭歧視 #荷蘭 #性別平等 #同志 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 致敬榮民 國民黨辦「榮民之夜」音樂會 21:042020/10/30 政治 跨性別遊行今晚西門町登場 近千人參與 22:212020/10/30 生活 郭書瑤自認膚淺 「長得帥就會被電到」 11:172020/10/31 娛樂 探討法語未來 法語大會首次在台舉辦 11:452020/10/30 生活 大馬前總理復仇言論 推文全被刪 04:102020/10/31 國際大事 愛琴海震後小規模海嘯 土耳其希臘22死近800傷 07:442020/10/31 國際 傀儡花作者陳耀昌建議 屏東應將文化搭配旅遊 18:122020/10/30 寶島 荷蘭傳禽流感 禽鳥產品即日不可輸台 16:562020/10/30 生活 美國二智庫 來台設辦事處 04:102020/10/30 財經要聞 愛女異鄉喪命 大馬母泣訴：一命償一命 希望兇嫌判絞刑 05:592020/10/31 國際 生活熱門新聞 台南米糕名店花30秒裝一碗 影片曝光網罵根本裝忙：再好吃也不去 - 生活 扯爆！男向友人借Nissan 車開46K才驚覺是Toyota - 生活 長榮女大生案「死亡小巷」今晚變這樣 學生嘆：3年來第1次 - 生活 史上最狂！咖啡買1送2 身分證「3碼中2碼」喝爆1個月 - 生活 一家三口電費竟要「12204」 網一看帳單上4字秒懂：難怪 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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