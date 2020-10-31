台中市金手獎是全國第一個也是唯一由地方政府創辦的經濟獎項，經濟最高榮譽。第十九屆台中市金手獎頒獎31日於裕元花園酒店舉行，由市長盧秀燕頒獎給17家榮獲金手獎的優良企業；盧秀燕說，台中市今年經濟成績亮眼投資額是六都第一名，市府以獲獎企業為榮，同時也是所有企業最強後盾。

盧秀燕指出，榮獲金手獎代表產品優越、有信用、研發能力強，是廠商的至高榮譽，今年全球企業界及製造業受到中美貿易大戰及新冠肺炎兩大挑戰；大家胼手胝足、齊心齊力、全力以赴；台中市今年投資額是六都第一名，表示對台中產業及市府、勞工及各行各業有信心。

盧秀燕說，廠商努力打拼，市府要更加用心，她上任前就說要「輕稅簡政」，市府今年財政改善將回饋給所有市民、廠商及商家，特大降地價稅不僅是六都而且是全國降最多，平均降20％；台中市94％家戶高達80幾萬戶全面減稅，減到和2016年漲價時差不多。

盧秀燕表示，輕稅簡政的目的是政府財政改善要回饋民眾達到成本減輕；衛福部發布新聞說，每個縣市政府要報生活指數即生活費用，六都今年除台中和桃園未調高生活費指數外，其他四都均調高，台中減輕民眾的生活負擔。

盧秀燕強調，硬體方面大台中國際會展中心等了20年，已經開工；行銷台中不只製造業，還有各行各業。今年舉辦兩大活動，年初的2020台灣燈會在台中，吸引1200萬人次；年中的第二屆台中購物節，各縣市成績第一名破90億元，第二名某一都才20幾億，市府不斷行銷台中，大家一起拼經濟、拼經濟、再拼經濟。

台中市工策會總幹事黃于珊表示，「大成功靠團隊，小成功靠個人」，經營有成的企業絕非一蹴可幾，企業的運作如同一部精密機器的組成，藉由台中市豐沛的產業動能，期盼帶動台灣經濟。

今年榮獲金手獎殊榮的企業共有17家，分別為光隆精密工業股份有限公司、松讚實業股份有限公司、仕興機械工業股份有限公司、亮宇油封企業股份有限公司、千里眼精密部件股份有限公司、虹興機械股份有限公司、僑隆機械有限公司、展奕金屬企業有限公司、歐權科技股份有限公司、欣閣興業有限公司、元大維企業有限公司、順心企業股份有限公司、龍德機械工業有限公司、鑫偉成機械有限公司、優品正源股份有限公司、俊益鋼鐵股份有限公司、程岱有限公司。

市長盧秀燕逐一頒獎給17家榮獲金手獎的優良企業。（陳世宗攝）

(中時 )