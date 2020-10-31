台南市南區灣裡部落一處民宅29日清晨4時遭竊賊入侵，杜姓屋主早上起床工作，發現現金短少2000多元，調閱屋內監視器，赫見自己熟睡時，客廳大門緩緩開啟，屋外冒出1名陌生男子，杜家人將影像傳上網路，痛批民風純樸鄉下竟有小偷入侵，不少網友驚嚇以為看見鬼魅。

台南市南區灣裡部落因為民風純樸，杜姓民眾平常睡覺沒有鎖門習慣，不料竟引來竊賊趁半夜直接潛入屋內行竊，50多歲的杜姓男子以木工為業，29日凌晨6時起床上班，發現放在客廳木架上的現金短少2000多元，於是調閱家中監視器察看。

不看不知道，一看嚇一跳，杜男從監視器畫面上赫見客廳房間在凌晨4時緩緩開啟，門外站著一名陌生男子，探頭向房內緊盯，隨後進屋搜括現金財物後離去，這時他正獨自1人在房間熟睡。

這幕影像嚇傻杜男，他趕緊告知家人，家人認為陌生男子侵入住宅行竊太可怕，擔心若屋主剛好醒來撞見，歹徒恐怕會一不作、二不休，乾脆對屋主不利，將影像上傳臉書社群網頁，呼籲灣里部落住戶小心。

不少網友看見竊賊鬼魅式開門影像，以為是靈異照片，直呼很像恐怖片，以為見鬼，有民眾留言擔心住在灣裡的家人安危。

警方表示，竊嫌在案發當晚從隔壁未上鎖的側門進入住宅，搜括財物後離去，已鎖定對象追查中。

半夜鬼魅式入侵民宅行竊 屋主調監視器以為鬧鬼

(中時 )