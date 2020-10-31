斥資4億餘元、位台中南區「長春國民及兒童運動中心」31日正式營運，台中市長盧秀燕特別出席開幕典禮，她表示這座運動中心是全國唯一同時具有室內、室外泳池的運動中心，更是全國唯一設有兒童版設施的國民運動中心，更是座公園式的運動中心，期盼台中邁向富市台中、新好生活、新好運動。

長春國民及兒童運動中心前身為長春游泳池，因設備老舊，在議會支持下改建，並於2017年前市長林佳龍動工，歷經3年興建，變身為融合社區公園，更納入兒童元素，有室內外游泳池、三溫暖SPA、兒童戲水設施、綜合性多功能球場及附屬地下停車場等豐富設施的場館；盧秀燕致詞時特別感謝多位民代爭取及歷任市長努力，終於在原址催生出一座嶄新的社區型運動中心。

運動局指出，長春國民及兒童運動中心分為A、B兩棟建築物，A棟運動中心包含1樓室外游泳池及兒童戲水池、室內溫水游泳池、SPA池及三溫暖區，3樓多功能綜合球場可作籃球場、羽球場使用及兩間壁球室，4樓兒童專屬體適能區，5樓體適能中心，並有附屬地下停車場；B棟運動課程中心各樓層規劃瑜珈教室、韻律教室及更衣淋浴盥洗室等。未來也將規劃多項課程，提供地方居民多元運動選擇。

參與開幕活動的市議邱素貞表示，該運動中心鄰近台中文化創意產業園區，可望帶給民眾新的運動與遊憩去處，也盼結合未來的綠川景觀工程及綠空鐵道景點，成為南區新地標。而市議員鄭功進也期許，新的國民運動中心，應更兼顧銀髮族、身障朋友及親子等各種需求，使用附屬設施的可親近性。

長春國民及兒童運動中心開幕活動，請到一群熱情有活力的兒童街舞表演揭開序幕，並由市長盧秀燕、建設局長陳大田、民政局長吳世瑋、新聞局長黃國瑋、運動局長李昱叡、東區區長陳佩玉、南區區長何宜真、市政顧問張泰山，以及多位地方民代共同揭幕啟用。（馮惠宜攝）

(中時 )