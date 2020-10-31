中油11／4將進行澎湖馬公興港南街道路品質提升作業 14:322020/10/31 工商 彭暄貽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中油表示，為協助澎湖縣在地觀光發展，提升澎湖地區道路品質，預計11月4日辦理馬公市興港南街道路整修作業，屆時將進行交通管制，請用路人配合，如造成不便請見諒。 中油指出，澎湖地區是今年國內熱門的旅遊點，觀光人次及用路車次大增，現進入東北季風季節，也是觀光淡季，台灣中油為加強道路平整度及美觀，因此在澎湖縣馬公市興港南街辦理道路整修作業，以提升澎湖地區道路用路人安全及舒適性，該整修路面作業完工後，會儘速恢復正常通車以提供澎湖地區最佳用路品質。 (工商 ) #澎湖地區 #澎湖縣 #馬公市 #興港 #南街 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 職場達人－元皓國際股份有限公司總經理 吳志賢勇於創業 尋求創新挑戰 04:102020/10/31 產業特刊 澎湖海巡隊查獲兩外籍貨船 查扣上萬箱私菸 11:082020/10/31 社會 唐榮11月不銹鋼內外銷盤價大漲 04:102020/10/31 財經要聞 韓黑譏人少 罷捷總部貼出「超震撼照片」一秒打臉 08:572020/10/31 政治 陳致中獲選優質議員 罷中告急！恐成第1個失敗的報復性連署 07:152020/10/31 政治 新北11／11標租9區12處房地產 09:322020/10/31 區域情報-新北 巴拿馬籍輪船喪動力困海上 海巡不畏巨浪接力救回 10:412020/10/31 社會 工商社論》法令貴在與時俱進，並兼顧興利防弊 04:102020/10/31 財經要聞 愛琴海震後小規模海嘯 土耳其希臘22死近800傷 07:442020/10/31 國際 中國新視野－中國廣電加入5G大戰 改變電信業格局 04:102020/10/31 全球財經 寶島熱門新聞 台中市前、現任議長兄弟 賣力比拚搖元宵 - 寶島 義賣傳愛！大毅趣味運動會向為疫情奮戰的國家致敬 - 寶島 東石私房釣點 高手30分鐘內逾十隻烏魚上鉤 - 寶島 交通執法月啟動 桃園龍潭警加強取締 - 寶島 中壢警交通大執法 易肇事路段11月加強取締 - 寶島 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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