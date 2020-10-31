中油表示，為協助澎湖縣在地觀光發展，提升澎湖地區道路品質，預計11月4日辦理馬公市興港南街道路整修作業，屆時將進行交通管制，請用路人配合，如造成不便請見諒。

中油指出，澎湖地區是今年國內熱門的旅遊點，觀光人次及用路車次大增，現進入東北季風季節，也是觀光淡季，台灣中油為加強道路平整度及美觀，因此在澎湖縣馬公市興港南街辦理道路整修作業，以提升澎湖地區道路用路人安全及舒適性，該整修路面作業完工後，會儘速恢復正常通車以提供澎湖地區最佳用路品質。

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