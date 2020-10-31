台鐵接連發生斷軌事件，5月更發生斷軌44公分還讓2列列車高速通過的離譜情形，之後又爆出前線通報時把「30公分」聽成「3、4公分」。台鐵表示，為避免通報流程錯漏，目前先透過LINE群組回傳照片通報，接下來擬開發一套簡單的App讓巡查人員使用，免得資訊落差造成誤判。

台鐵成功站今年3月3日就被發現軌道有裂縫，雖用魚尾鈑加固，但卻沒有依往例在3日內更換，而是拖了2個月惡化成44公分的斷軌，直到有列車經過時，司機員聽到聲音怪怪的，通報後才發覺事情大條。而當第一線人員回報時，目測斷軌有30公分，無線電另一頭卻聽成3、4公分，顯示台鐵的通報與處理機制有瑕疵。

台鐵局表示，巡軌人員發現裂縫後，會做紀錄與緊急處置，處置方式除魚尾鈑，還有C型夾、鋼軌覆蓋器等方式，同時通報值班台，視狀況申請列車慢行或封鎖路線。

台鐵指出，519斷軌事件後，現在規定發現軌道有裂縫，當天就要更換鋼軌。為避免通聯時的口語、方言或通訊品質影響判斷，目前有使用非正式的LINE群組以及正式的team＋ App，通報時附上照片，減少資訊落差。

接下來則希望能開發一個管制的App，包括上傳問題、整修完成後發出通知等功能，官員指出，這樣的軟體應該不難寫，希望讓巡察的人遇到問題就直接回傳，目的在操作簡單、通報迅速。

據悉，發現成功站軌道裂縫的領班有功，但因沒有填表上呈，以致軌道沒有當晚更換，程序上有疏失。由於成功站的斷軌是發生在曲線段的內鬼，而列車轉彎時因離心力的關係，重量多承受在外軌，監工才判斷沒有立即更換必要，台鐵表示已強化機制，軌道有裂縫必須在當晚就換掉。

(中時 )