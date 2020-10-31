苗栗縣政府在苗栗市文昌祠籌畫士子開中門今年邁入第14年，是全台唯一由官方舉辦的開中門祭聖典禮，向全國民眾傳達苗栗縣獎掖文風，鼓勵讀書風氣。今年30位士子中有博士10人、高考及格20人，31日在苗栗縣長徐耀昌等人的恭賀祝福下，依序進入文昌祠中門，完成三獻禮祭聖，光耀門楣。

今年苗栗縣士子開中門將傳統的揭榜儀式，結合網路社群媒體，將「電子榜單」動畫上傳至FB粉絲專頁，讓全國民眾不分時地都可看到今年錄取的士子榜單，認識苗栗士子開中門祭聖典禮。縣府民政處表示，古時皆為狀元才享有殊榮穿越狀元門，除了由長官為士子披掛紅綵，象徵祝福外，準備狀元門以及狀元餅，替眾士子祈求未來仕途順遂、事事順心。

今年以「大魁天下、登科貓裏」為主題，共有30位士子參與，其中有夫妻檔陳亭儒、謝政達依序取得博士學位，以及姐妹檔江芷薇、江芷涵先後高考及格。高考普考雙榜皆錄取的江芷薇與妹妹江芷涵，分別錄取109年度公務人員高等考試三級考試交通技術類科、108年度公務人員高等考試三級考試衛生檢驗職系食品衛生檢驗科，去年開中門活動報名向隅，今年特別留意及早報名，姐妹倆一同體驗開中門祭聖典禮。

江芷薇、江芷涵兩姐妹高考及格，31日參與開中門祭聖典禮，進入文昌祠中門，遵循古禮進行「三獻禮」祭聖。（何冠嫻攝）

江芷薇一邊工作一邊準備考試，考過普考後繼續努力考上高考，她表示，準備考試過程並不輕鬆，但堅信只要不放棄就會看到希望，在家人支持與鼓勵下堅持下去。江芷涵則一邊讀研究所，一邊準備考試，她說，要準備論文也要準備考試壓力其實有點大，因此去年選擇休學半學期，專心準備考試，也在親友加油與支持下，順利考上取得公務員資格並將繼續完成學業。

民政處指出，另有宋英平、彭登煌、郭辰希、蘇煒傑、伍書葦高考普考雙榜皆錄取有名。除了高考及格，取得博士學位更需相當心力及時間，徐毓宏跨出主修商學領域取得民族學系博士學位；賴國堂則多次親赴國外移地研究，今年順利從博士班畢業；東興國小校長陳亭儒及先生謝政達則先後於台中教育大學取得博士學位。

今年參加開中門的博士士子為徐毓宏、王辰文、周碩政、賴國堂、陳宗聖、李翔甫、李美玲、陳亭儒、謝政達、陳俊吉。高考及格士子有宋英平、賴依君、江芷薇、江芷涵、呂宜佳、彭登煌、吳建忠、郭辰希、蘇煒傑、伍書葦、邱惠鈴、游忠勲、吳源峻、張入心、徐偉恩、陳冠銘、丁靖紋、林晴雯、楊明晧、胡宗雲。

苗栗縣士子開中門31日在苗栗市文昌祠登場，30位士子依序走進文昌祠中門感受古時狀元殊榮。（何冠嫻攝）

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