王菲身邊近來常見一位平頭嫩男Ryan。（圖／取自《on.cc東網》）

天后王菲和謝霆鋒相差11歲的姊弟戀6年前世紀復合，從兩人再次交往以來分手傳言不斷，甚至還有名嘴用吃屎發誓，最後被謝霆鋒親自打臉。近日港媒又報導，王菲近日私下和謝霆鋒見面變少，身邊還多了位平頭嫩弟，據知他原本是王菲死忠粉絲，後來因緣際會變成好朋友。

王菲與謝霆鋒6年前被大陸媒體拍到在愛巢甜蜜互動，兩人曾各自有段婚姻，繞了一圈後又情歸彼此，但自此兩人分手傳言不斷，去年英皇工作人員親上火線表示：「不是事實的傳聞的問題不回應」，謝霆鋒今年5月還在節目上罕見提王菲，回答女友喜歡吃橘子，被蕭敬騰打趣喊「錯了，是榴槤」，笑唱：「有時候、有時候，寧願選擇『榴槤』不放手。」

然今年8月謝霆鋒過生日，節目為他舉行派對，不見王菲現身。據《東網》報導，王菲先前參加「草莓音樂節」，在台下隨音樂起舞，手機跳到遺失，還親自到失物招領處認領感謝，身邊有位平頭嫩男，名叫Ryan，王菲現身機場或私下聚會、唱歌、參加公開活動，都可以見到Ryan的身影，引來許多揣測。

報導指出，有網友找到Ryan的社群帳戶，發現其中轉發了不少王菲的新聞，先前他還上傳王菲10年前在上海開唱的門票，感嘆寫下：「今天再回看這10年，跟做夢一樣​​​​。」有人透露Ryan本來是王菲鐵粉，因拍了許多美照引來王菲注意，因雙方談得來就打進了王菲好友圈，2016年還是王菲幻樂一場演唱會的工作人員，有消息指Ryan另有對象，和王菲真的只是粉絲昇華成朋友的關係，而當事人對此暫無回應。

(中時新聞網)