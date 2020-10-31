韓國陸續出現注射流感疫苗後死亡案例，而台中豐原一名50多歲男子也因施打疫苗後住進加護病房。今天又傳出基隆一名55歲李姓婦人，注射疫苗15天，從四肢痠麻、喪失味覺、知覺到無法自主呼吸住進加護病房，家屬希望總統蔡英文能還給他一個健康的母親。對此疾管署表示，初步懷疑李姓婦人罹患格林-巴利症候群(Guillain-Barre syndrome)，不過醫院仍在釐清是否可能與其他細菌或病毒感染有關。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說，該女為50多歲，於10月15日接種賽諾菲流感疫苗，24日出現四肢末梢麻痺，25日到醫院急診就醫因持續出現味覺喪失、背部酸痛、吞嚥困難，收治住院，經院方於27日通報指揮中心為流感疫苗嚴重不良反應個案；患者於29日被轉至加護病房治療，且洗腎中，目前醫院初步懷疑該女罹患急性多發性神經病變－格林巴利症候群（Guillain-Barré Syndrome，簡稱GBS）。

莊人祥指出，婦人接種疫苗廠牌為賽諾菲，但施打批號與先前台中市男子接種後診斷為GBS的批號不同，而大部分研究都指出流感疫苗和此疾病無關，但也有一兩個研究指出有微小相關，由於在台灣，每週會有9起左右，究竟是接種疫苗後發生而有相關，需要再進一步排除，是否為其他病毒或是細菌感染所造成。

此外，莊人祥說，婦人味覺喪失，但並無其他新冠肺炎疑似症狀，很多疾病都有味覺喪失情形，且婦人若罹患新冠，那她周遭應有人被感染，但目前無此現象，且也不是只有新冠肺炎會造成味覺喪失，若無無險因子，醫院不會對他採檢。

(中時 )