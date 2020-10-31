台中市水利局推動「建成路系統汙水下水道分支管網暨用戶接管工程─國光路及民意街等鄰近區域」，陸續接管南區第三市場、忠孝夜市等周邊用戶。妙天宮過去汙、廢水皆排入後巷水溝，接管汙水下水道系統後，巷道間不再飄散惡臭味，居民深切感受環境改變。

妙天宮鄰近忠孝夜市，公廁平時供應參拜香客使用，使用需求量較大，原有化糞池容量已不敷使用，再加上巷道內空氣不流通，排入水溝的汙、廢水衍生惡臭及蚊蠅鼠輩孳生問題，帶給香客及周遭居民諸多困擾。

水利局施工團隊接管工程將化糞池廢除，並將汙、廢水導入下水道系統後，為居民解決生活環境陳年惡臭的困擾。未來工程持續採分期分區進行，預計明年10月完工，透過佈設汙水分支管建構汙水網絡，並配合用戶接管，有效改善市民居家生活環境，提升生活品質水準。

水利局補充，汙水下水道工程是長期公共建設，住戶請多加支持及配合宣傳，為利水利局團隊施工，單側巷道施作空間最小為75公分，雙側巷道至少150公分，也請配合預留巷道內的施工空間，將分期分區推動汙水接管，打造優良環境，創造宜居空間。

台中市南區妙天宮管汙水下水道系統，後巷環境及臭味均改善。（台中市水利局提供／王文吉台中傳真）

(中時 )