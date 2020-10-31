基隆一名50多歲婦人，注射疫苗第9天，手腳突發麻，情況持續惡化，婦人一度無法自主呼吸送入加護病房，家屬希望蔡英文總統能還給他一個健康的母親。對此疾管署表示，初步懷疑婦人罹患格林-巴利症候群（Guillain-Barre syndrome），目前仍在釐清。

王姓兒子表示，母親15日施打疫苗，24日手尖、腳尖突開始發麻，當時不以為意，但隔天下班身體越來越不適，從腳尖麻到下半身，25日趕緊赴醫院急診室檢查，但未發現任何異常，26日味覺喪失、肢麻痺、喉嚨發麻，家人發現台中有一案例因施打疫苗和母親狀況大致相符，因此向院方反應，醫生不排除是疫苗所致，27日進行脊髓取樣檢查，也未發現異常，只能住院觀察。

王姓兒子說，母親28日無法進食插鼻胃管吃流質食物，只能用氣音說話，29日無法自主呼吸，轉入加護病房，目前表達方式只剩搖頭、眨眼，他強調，母親一直都很健康，沒有使用長期藥物，有時只會有小感冒，但卻在打疫苗後的第9天身體開始出狀況，他盼有更多醫療資源，向蔡英文總統喊話「還我一個健康的媽媽」，並要蔡總統督促疫苗問題，不要用機率含糊話題，給社會有打疫苗的安全環境。

婦人的鄭姓友人指出，婦人從事食品加工工作，一年365天都在上班，大多都是大夜班，從半夜1點到隔天早上12點，平常身體是健康的，當時他打了疫苗都還在上班，但卻在施打的第9天開始出現異狀，得知後相當心疼。

對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說，院方27日通報指揮中心為流感疫苗嚴重不良反應個案；患者於29日被轉至加護病房治療，且洗腎中，目前醫院初步懷疑婦人罹患急性多發性神經病變－格林巴利症候群。

莊人祥指出，婦人接種疫苗廠牌為賽諾菲，施打批號與先前台中市男子接種後診斷為GBS的批號不同，而大部分研究都指出流感疫苗和此疾病無關，但也有一兩個研究指出有微小相關，究竟是接種疫苗後發生而有相關，或是其他病毒、細菌感染所造成，仍需進一步釐清。

(中時 )