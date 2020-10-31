角逐世界大賽失利的坦帕灣光芒隊果然展現小市場球隊的經營特色，今（31）日宣布不執行36歲老投手莫頓（Charlie Morton）明年1500萬美元的選擇權，讓他成為自由球員。不過光芒並非真的想放棄他，而是希望用較低的價碼重新簽回來。

莫頓原本效力太空人隊，是2017年世界大賽封王的成員之一；後來以2年3000萬美元加盟光芒，在光芒已算是頂級待遇，近兩年也都幫助球隊打進季後賽，貢獻度相當高。

莫頓在今年例行賽先發9場，戰績2勝2敗、自責分率4.74，表現算是平平；但季後賽3勝1敗、自責分率2.70，投球內容頗為出色，尤其在分區賽、國聯冠軍賽3戰全勝，表現最為精采；比較可惜的世界大賽第3戰對道奇隊先發4.1局失5分，最後承擔敗投。

莫頓已36歲，先前已有退休的念頭，光芒球團表示，如果他想延續投球生涯，會全力把他簽回來。至於其他球隊如洋基、大都會、紅襪、國民、小熊等隊，也還有先發輪值空缺，以莫頓今年的表現而言，不愁找不到新東家。

此外，光芒也拒絕執行捕手祖尼諾（Mike Zunino）明年450萬美元的選擇權，讓他成為自由球員。

(中時 )