為防止交通事故發生，桃園市龍潭警分局11月1日至30日，為期30天執行「交通執法月」專案勤務，經分析各類發生的交通事故，警方將針對轄內易發生重大車禍的時段及路口(段)，加強執行攔查取締交通違規勤務，另警方特別呼籲駕駛人及行人應確實遵守交通規則及標誌、標線、號誌之指示，共同維護交通安全。

龍潭警察分局分析，今年1至10月間在龍潭地區發生死亡交通事故計有12件，造成13人死亡，較去年同期增加7件，希望藉由執法作為，讓民眾建立開車遵守交通規則習慣，並針對易造成事故之重大違規項目如闖紅燈、紅燈右轉、酒後駕車、超速、併排停車及行人違規等加強執法。

經分析類交通事故態樣，轄內易發生車禍路段則以龍潭區中正路與大昌路口、中豐路與聖亭路口以及大昌路、福龍路口較多，另四大肇事因素為未注意車前狀態、未依規定讓車、左轉彎未依規定及未保持安全距離，呼籲駕駛人確實遵守交通規則及標誌、標線、號誌之指示，並培養安全駕駛之習慣，共同維護交通安全。

交通執法月啟動龍潭警加強取締違規。（龍潭警分局提供／呂筱蟬桃園傳真）

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