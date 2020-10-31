台中市清水生活美學協會31日上午在清水區西社里關懷據點舉辦「親子搖元宵」活動，台中市議長張清照現場示範搖元宵技巧。前議長張清堂也到場，第一次嚐試搖元宵，搖得很賣力，兩位議長與100多組親子檔同樂，氣氛熱鬧。

議長張清照議長擔任清水生活美學協會理事長，用心推動傳統文化，每年元宵節前舉辦搖元宵活動，以傳承這項傳統文化，也藉此增加親子互動樂趣。今年搖元宵活動因為疫情延後舉辦，本月25日在清水區南社里活動中心舉辦第一場，今天上午是第二場。

這場活動來了一神秘嘉賓前議長張清堂，陪著他的胞弟、現任議長張清照一起出席，兄弟兩人在現場跟著大人小孩一起搖元宵，為活動增加趣味，也展現親民作風。

張清照搖元宵的經驗比較豐富，身手熟練，搖得又快又好，三兩下就搖出白白胖胖的元宵；第一次搖元宵的張清堂顯得有點緊張，搖得賣力認真，民眾拍手喊加油，氣氛熱鬧。

首次體驗搖元宵的張清堂笑說「看起來簡單，沒想到做起來不簡單!」在一旁的婆婆媽媽看著兩位議長搖元宵的畫面覺得很有趣，直說「男生能搖成這樣已經不錯了!」認真給個評價則說張清照的搖的元宵比較漂亮，張清堂的元宵已經不錯了，多搖幾次一定更好！

(中時 )